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觀影說劇／盜墓片「九門」太恐怖 劇組：真的不是鬼片

娛樂新聞組／綜合報導
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「九門鬼片」一舉衝上熱搜。(取材自微博)
「九門鬼片」一舉衝上熱搜。(取材自微博)

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文章摘要整理：

《九門》開播後因恐怖氛圍引發熱議，陳偉霆、曾舜晞等主演帶動話題，劇組也急忙澄清這部作品不是鬼片，而是結合盜墓懸疑、權謀與驚悚元素的民國大劇。

由大陸作家南派三叔編劇、柏杉執導、港星陳偉霆主演的民國冒險懸疑新劇「九門」，近日開播後迅速引爆討論。其中，關鍵字「九門鬼片」一舉衝上熱搜。不少觀眾在追劇後紛紛調侃，「明明是盜墓懸疑劇，怎麼拍得像鬼片一樣恐怖？」逼得官方與劇組特意下場澄清，「我們真的不是鬼片」。

港星陳偉霆時隔多年再度回歸飾演長沙布防官「張大佛爺」張啟山，一身俐落軍裝氣場全開，展現掌門人的果敢與沉穩，被不少老粉大讚「狀態十年如一日」。

大陸男星曾舜晞則挑戰演出九門五爺「吳老狗」，將角色機敏、狡黠又帶著幾分少年感的反差魅力詮釋得淋漓盡致。劇中他手抱靈犬「三寸丁」，與陳偉霆飾演的張啟山從初期立場對立、甚至在古墓中爆發「鎖喉」對峙，到後期攜手破局，雙主角火花十足。此外，陳瑤飾演的霍仙姑等九門要角亦強勢登場，共同鋪陳出錯綜複雜的江湖群像。

故事背景設定於民國時期，起因於張啟山麾下的「401部隊」在雨夜醫院中整齊列隊後，竟在轉眼間集體人間蒸發，地面未留下任何移動痕跡。為了調查這起離奇事件，張啟山與吳老狗等人聯手深入唯一的線索—地下古墓「隔世樓」。

劇中鋪陳多個高能驚悚場面，例如主角團困於「樓中有街、街中藏街」的無限迴廊困境；或是進入地下戲台時，台上赫然出現無頭乾屍正在「上演好戲」，台下竟還有幽暗影子在觀戲的詭異景象。層層遞進的壓迫感，讓網友直呼「白天看都覺得脊椎發涼」、「只能靠彈幕護體」。

為何「九門」會被全網調侃為「鬼片」？導演柏杉採用了「地上暖調民國煙火、地下陰冷青灰」的雙重視覺體系，配合弱光環境、第一視角鏡頭與逼真的音效，成功打造出濃烈的中式心理驚悚感。

然而，劇集在驚悚外殼之下，背後皆指向日軍利用特殊物質製造生化怪物的陰謀，以及九門各方勢力在地下與地上的權謀博弈。

「九門」憑藉扣人心弦的劇情節奏、精緻的中式恐怖氛圍成功炒熱收視，堪稱近期最具討論度的民國懸疑大作。

精華 FAQ

  • 因為劇中大量採用弱光、陰冷色調、第一視角與逼真音效，搭配無頭乾屍、地下戲台等高能畫面，營造出強烈壓迫感，讓不少觀眾直呼像在看鬼片。

  • 陳偉霆飾演張大佛爺張啟山，展現軍裝氣場與沉穩掌門人形象；曾舜晞演出吳老狗，呈現機敏狡黠又帶少年感的反差魅力，兩人從對立走向聯手。

  • 故事核心是張啟山等人追查401部隊離奇消失之謎，深入地下古墓後揭開日軍利用特殊物質製造生化怪物的陰謀，同時展開九門各方勢力的權謀博弈。

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