江美儀吐槽新人：一位港姐…不會用筷子、用餐儀態難看

TVB視后江美儀在節目中，吐槽新一代演員缺乏足夠的生活經驗，有港姐連筷子都不會拿。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 江美儀在節目中談新一代演員欠缺生活歷練，舉例新人連筷子都不會拿，並透露曾當面糾正港姐用餐儀態，對方事後迅速改善。

54歲香港 TVB視后江美儀近日在節目中，吐槽新一代演員缺乏足夠的生活經驗，演戲或上節目時根本無法說服觀眾。比如，曾有新人飾演一個很有教養的角色，卻連筷子都不會拿；她和一名港姐一同拍攝節目時，見對方拿筷子的姿勢錯誤、用餐儀態難看，就曾當面批評對方缺乏家教。不過這名港姐很受教，僅用三天就學會了正確的握筷姿勢。

據明報報導，江美儀日前擔任葉念琛YouTube 頻道節目「琛導Casting」嘉賓，剖白入行多年的心路歷程。從六歲拍許冠傑「學生哥」MV、到入行擔正「肥貓正傳」女主角，再經歷亞視過檔TVB從零開始，最終憑「下流上車族（上車家族）」封視后。她還公開當年鄭則仕一句「這是江美儀在哭，不是角色在哭」，讓她演技瞬間開竅關鍵時刻，以及劉松仁「天地萬物為我所用」的嚴師教導。

江美儀被問及對新一代演員的看法，她直言：「我覺得現在新一代的藝人或者演員，全部也是被人寵的環境下長大。」她舉例，很多新人連筷子也不會拿，「如果你演一個角色，是很有教養、很有家教的，他沒理由不懂得拿筷子的」。

江美儀透露，她曾與一位香港小姐一同外出拍攝節目，現場有進食場面。她看到對方拿筷子的姿勢錯誤、用餐儀態難看，認為觀眾一眼就能看出問題，便直接當面對這位港姐說：「喂，你香港小姐來的，可不可以學一下拿筷子？」這位港姐也願意聽取意見，僅用了三天時間就學會了正確的握筷姿勢，及時改正了問題。不過，江美儀並未公開這名港姐的身分。