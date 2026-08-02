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白鹿新劇「醜衣服被房東全丟了」 網讚：愈素愈美

娛樂新聞組／綜合報導
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白鹿在「開到荼蘼」中，飾演底層人物王韻娜。(取材自微博)
白鹿在「開到荼蘼」中，飾演底層人物王韻娜。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

白鹿在新劇《開到荼蘼》中演出被房東趕走的名場面，因樸素造型與破碎感獲網友熱議，也讓她挑戰底層女性復仇角色的演技表現備受期待。

大陸女星白鹿近日在廣東拍攝新劇「開到荼蘼」時，一場被房東掃地出門的片場路透引發熱議。劇中，白鹿飾演的女主角「王韻娜」因欠租被趕，樸素衣物散落一地，卻被網友幽默調侃，「房東太有審美了，幫韻娜把醜衣服全丟了」。白鹿身穿簡樸服飾默然收拾行李的模樣，反而展現出「愈素愈美」的極致破碎感，獲得一片好評。

「開到荼蘼」改編自亦舒同名小說，由「司藤」名導李木戈執導，白鹿、彭冠英等人主演。故事講述1990年代廣東，天真少女「王韻娜」（白鹿飾）因陷入陰謀背叛而身陷七年囹圄。出獄後的她一改昔日柔弱，在市井底層頑強扎根，展開一場震撼人心的女性復仇與自我救贖之旅。

該劇是白鹿成立個人工作室後的首部作品，她突破過往古裝偶像劇的甜美形象，挑戰性格反差極大的角色。為了還原底層生活，白鹿在劇中更親自挑戰賣魚、騎三輪車等接地氣戲碼。

這場「房東丟衣服」的名場面，正是王韻娜跌入人生谷底、即將迎來蛻變的關鍵轉折。隨著路透熱度升溫，觀眾也更加期待這朵「荼蘼花」在絕境中綻放的極致魅力。

其實，白鹿的造型曾屢次引發爭議。先前在「以愛為營」播映期間，她劇中的職場穿搭就被網友指過於老氣、毫無質感，甚至一度被酸為「精緻土」；在部分頒獎典禮與時尚活動上的禮服選擇，也曾因剪裁不當或配色突兀而被批「造型師扣獎金」、「白瞎了高顏值」。然而，這次白鹿在新劇中大膽撕下過往的時尚包袱，深入底層小人物的角色設定，反而憑藉「愈素愈美」的真實感與極致破碎感成功翻盤，讓觀眾對她這次的演技突破備感期待。

精華 FAQ

  • 因為她在劇中以簡樸服飾呈現欠租被趕的狀態，路透畫面自然又有情緒張力，被網友幽默解讀為「房東太有審美」，並大讚她愈素愈美。

  • 該劇改編自亦舒同名小說，講述1990年代廣東的女主角王韻娜，因陰謀背叛入獄7年，出獄後在底層重新扎根，展開女性復仇與自我救贖之旅。

  • 她突破過往古裝偶像劇的甜美形象，改以貼近底層生活的樸素造型演出，還親自挑戰賣魚、騎三輪車等戲碼，展現和以往不同的真實感與反差。

白鹿

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