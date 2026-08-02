何時返銀幕？周星馳：沒有那麼大欲望 我真的不會演戲

周星馳親民的回答影迷問題。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 周星馳受訪談到重返銀幕意願不高，坦言年紀漸長後難兼顧幕後工作，也自認不懂演戲，並以幽默口吻分享若未入行可能成為拳館教練。

香港 喜劇天王「星爺」周星馳 自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房大賣，再次證明寶刀未老。不過，粉絲最關注的，仍是近年幾乎隱身幕後的星爺到底何時能重回大銀幕？對此，星爺近日接受媒體專訪，難得鬆口親吐真實心聲，甚至大方認了：「其實我真的不會演戲！」

很久沒以演員身分登場的周星馳，坦言目前對幕前演出「沒有那麼大的欲望」，主要還是在等待一個合適的角色與劇本。談起演技，他謙虛表示自己其實對演技沒概念，多年來只是用自己的方式去詮釋，「也不懂怎麼拿捏得恰到好處」。

除了好角色的難尋，體能更是一大考驗。周星馳坦言隨著年紀漸長，光是處理龐大的幕後編導工作就已經相當吃力，體力實在難以像過去一樣「校長兼撞鐘」兼顧自編自導自演。

專訪時主持人打趣提起，他在「功夫女足」裡鏡頭少得可憐、甚至只有背影，勸他放慢腳步慢慢拍；沒想到周星馳秒發揮無厘頭本色，幽默反問：「難道你看不出來，我的背面還是充滿很多喜劇細胞嗎？」

除了聊近況，周星馳更意外曝光了自己的「平行宇宙」。他透露從小崇拜武打巨星李小龍 而苦練功夫，多年來接觸過各門各派。周星馳笑稱，當年如果沒有陰錯陽差踏入演藝圈，現在的自己大概會在某家拳館當「詠春拳教練」。

周星馳自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房開紅盤。(摘自微博)