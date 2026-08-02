何時返銀幕？周星馳：沒有那麼大欲望 我真的不會演戲
周星馳受訪談到重返銀幕意願不高，坦言年紀漸長後難兼顧幕後工作，也自認不懂演戲，並以幽默口吻分享若未入行可能成為拳館教練。
AI摘要
文章摘要整理：
周星馳受訪談到重返銀幕意願不高，坦言年紀漸長後難兼顧幕後工作，也自認不懂演戲，並以幽默口吻分享若未入行可能成為拳館教練。
香港喜劇天王「星爺」周星馳自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房大賣，再次證明寶刀未老。不過，粉絲最關注的，仍是近年幾乎隱身幕後的星爺到底何時能重回大銀幕？對此，星爺近日接受媒體專訪，難得鬆口親吐真實心聲，甚至大方認了：「其實我真的不會演戲！」
很久沒以演員身分登場的周星馳，坦言目前對幕前演出「沒有那麼大的欲望」，主要還是在等待一個合適的角色與劇本。談起演技，他謙虛表示自己其實對演技沒概念，多年來只是用自己的方式去詮釋，「也不懂怎麼拿捏得恰到好處」。
除了好角色的難尋，體能更是一大考驗。周星馳坦言隨著年紀漸長，光是處理龐大的幕後編導工作就已經相當吃力，體力實在難以像過去一樣「校長兼撞鐘」兼顧自編自導自演。
專訪時主持人打趣提起，他在「功夫女足」裡鏡頭少得可憐、甚至只有背影，勸他放慢腳步慢慢拍；沒想到周星馳秒發揮無厘頭本色，幽默反問：「難道你看不出來，我的背面還是充滿很多喜劇細胞嗎？」
除了聊近況，周星馳更意外曝光了自己的「平行宇宙」。他透露從小崇拜武打巨星李小龍而苦練功夫，多年來接觸過各門各派。周星馳笑稱，當年如果沒有陰錯陽差踏入演藝圈，現在的自己大概會在某家拳館當「詠春拳教練」。
他表示目前對幕前演出沒有那麼大的欲望，重點是等待合適的角色與劇本。周星馳也坦言，自己近年主要把重心放在幕後編導工作上。 周星馳自認對演技沒有明確概念，過去多半只是用自己的方式詮釋角色，也不太懂如何拿捏分寸。他以謙虛口吻承認，自己不是靠傳統演技思維在表演。 他提到童年崇拜李小龍，長年鑽研功夫，若當年沒有踏入演藝圈，現在可能會在拳館擔任詠春拳教練。面對主持人談到他的背影，他也幽默回應仍有喜劇細胞。
精華 FAQ
他表示目前對幕前演出沒有那麼大的欲望，重點是等待合適的角色與劇本。周星馳也坦言，自己近年主要把重心放在幕後編導工作上。
周星馳自認對演技沒有明確概念，過去多半只是用自己的方式詮釋角色，也不太懂如何拿捏分寸。他以謙虛口吻承認，自己不是靠傳統演技思維在表演。
他提到童年崇拜李小龍，長年鑽研功夫，若當年沒有踏入演藝圈，現在可能會在拳館擔任詠春拳教練。面對主持人談到他的背影，他也幽默回應仍有喜劇細胞。
上一則
「黑道家族」帕斯托紐約驟逝 生前澄清：我來自單純家庭
下一則