劉亦菲聯手關錦鵬 穿露背旗袍「登封」展現暗黑清冷風
W中文版年度特輯邀關錦鵬與陳漫合作，劉亦菲以露背黑旗袍登封，透過港島場景與電影敘事展現冷冽氣質，打造跨界平面電影新示範。
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W中文版年度特輯邀關錦鵬與陳漫合作，劉亦菲以露背黑旗袍登封，透過港島場景與電影敘事展現冷冽氣質，打造跨界平面電影新示範。
時尚雜誌「W中文版」年度重磅特輯「The Movie Issue」正式揭曉，邀請香港知名導演關錦鵬執導、大陸頂級攝影師陳漫掌鏡，與大陸女星劉亦菲強強聯手，共創首部平面電影「浮城如戲台」。作為該刊首位登上封面的80後華語女星，劉亦菲一改過往溫婉形象，以一身性感露背黑色旗袍展現獨特的「暗黑清冷風」，在關錦鵬極具故事感的長鏡頭語言下，重現華語電影黃金時代的沉靜與韻味，完美融匯電影敘事與時裝美學。
曾執導「胭脂扣」、「阮玲玉」及「長恨歌」等影史經典的關錦鵬，數十年來始終以細膩鏡頭重塑華語女性的複雜與多維面貌。此次跨界介入時尚領域，關錦鵬將目光鎖定在曾以迪士尼「花木蘭」走向國際舞台的東方面孔劉亦菲身上。當極致擅長描摹女性心思的導演，遇上具備全球知名度的當代影星，兩人在港島尋常街角展開對話，碰撞出超越傳統時尚大片的敘事張力。
作品「浮城如戲台」打破傳統平面攝影的框架，將時裝拍攝升格為電影級製作。劉亦菲身著線條俐落的露背黑旗袍，在無陰影的化妝鏡燈光前審視自身輪廓，隨後走入香港的雨夜橋下、穿梭於霓虹光影流淌的叮叮車內，並於暴雨後的舊式冰室中靜候一杯溫茶。陳漫以電影畫幅標準記錄下這些充滿氛圍感的瞬間，將復古港風與現代孤傲氣質結合得天衣無縫。
劉亦菲此次的造型引發熱烈討論，其乾淨靈動的狀態與清冷氣場被讚為「顏值巔峰」，更被廣大影迷譽為經典角色「白秀珠」長大後的成年體演繹。鏡頭下的她既是被世界銘記的璀璨面孔，亦是未被框架定義的獨立存在。平面電影「浮城如戲台」即將完整上映，勢必為時尚與電影的跨界結合樹立全新範本。
此次特輯由香港導演關錦鵬執導、大陸攝影師陳漫掌鏡，並由劉亦菲擔任主角，三方共同完成首部平面電影「浮城如戲台」，主打電影與時尚跨界結合。 劉亦菲以性感露背黑色旗袍亮相，拋開以往溫婉形象，呈現更具距離感的暗黑清冷風；她的狀態被形容乾淨靈動，也因氣場突出而引發熱議。 作品以香港雨夜、叮叮車與舊式冰室等場景串連，搭配電影畫幅與長鏡頭語言，營造復古港風與孤傲氣質，讓時裝拍攝升格為具故事性的電影級作品。
精華 FAQ
此次特輯由香港導演關錦鵬執導、大陸攝影師陳漫掌鏡，並由劉亦菲擔任主角，三方共同完成首部平面電影「浮城如戲台」，主打電影與時尚跨界結合。
劉亦菲以性感露背黑色旗袍亮相，拋開以往溫婉形象，呈現更具距離感的暗黑清冷風；她的狀態被形容乾淨靈動，也因氣場突出而引發熱議。
作品以香港雨夜、叮叮車與舊式冰室等場景串連，搭配電影畫幅與長鏡頭語言，營造復古港風與孤傲氣質，讓時裝拍攝升格為具故事性的電影級作品。
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