劉亦菲聯手關錦鵬 穿露背旗袍「登封」展現暗黑清冷風

劉亦菲此次的黑色旗袍造型被評價為「自帶清冷風」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： W中文版年度特輯邀關錦鵬與陳漫合作，劉亦菲以露背黑旗袍登封，透過港島場景與電影敘事展現冷冽氣質，打造跨界平面電影新示範。

時尚雜誌「W中文版」年度重磅特輯「The Movie Issue」正式揭曉，邀請香港 知名導演關錦鵬執導、大陸頂級攝影師陳漫掌鏡，與大陸女星劉亦菲 強強聯手，共創首部平面電影「浮城如戲台」。作為該刊首位登上封面的80後華語女星，劉亦菲一改過往溫婉形象，以一身性感露背黑色旗袍展現獨特的「暗黑清冷風」，在關錦鵬極具故事感的長鏡頭語言下，重現華語電影黃金時代的沉靜與韻味，完美融匯電影敘事與時裝美學。

曾執導「胭脂扣」、「阮玲玉」及「長恨歌」等影史經典的關錦鵬，數十年來始終以細膩鏡頭重塑華語女性的複雜與多維面貌。此次跨界介入時尚領域，關錦鵬將目光鎖定在曾以迪士尼「花木蘭」走向國際舞台的東方面孔劉亦菲身上。當極致擅長描摹女性心思的導演，遇上具備全球知名度的當代影星，兩人在港島尋常街角展開對話，碰撞出超越傳統時尚大片的敘事張力。

劉亦菲與攝影師陳漫再度聯手，為「W中文版」拍攝封面。(取材自微博)

作品「浮城如戲台」打破傳統平面攝影的框架，將時裝拍攝升格為電影級製作。劉亦菲身著線條俐落的露背黑旗袍，在無陰影的化妝鏡燈光前審視自身輪廓，隨後走入香港的雨夜橋下、穿梭於霓虹光影流淌的叮叮車內，並於暴雨後的舊式冰室中靜候一杯溫茶。陳漫以電影畫幅標準記錄下這些充滿氛圍感的瞬間，將復古港風與現代孤傲氣質結合得天衣無縫。

劉亦菲穿著露背旗袍在鏡子前，擺出一種白富美的姿勢，絕對性感撩人。(取材自微博)

劉亦菲此次的造型引發熱烈討論，其乾淨靈動的狀態與清冷氣場被讚為「顏值巔峰」，更被廣大影迷譽為經典角色「白秀珠」長大後的成年體演繹。鏡頭下的她既是被世界銘記的璀璨面孔，亦是未被框架定義的獨立存在。平面電影「浮城如戲台」即將完整上映，勢必為時尚與電影的跨界結合樹立全新範本。

劉亦菲此次的黑色旗袍造型被評價為「自帶清冷風」。(取材自微博)