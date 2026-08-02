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趙露思演唱會多套高訂禮服不見了 網友稱離譜：有內鬼

娛樂新聞組／即時報導
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趙露思在澳門演唱會時穿的多套私人訂製高級訂製演出服被偷了。（取材自趙露思工作室官...
趙露思在澳門演唱會時穿的多套私人訂製高級訂製演出服被偷了。（取材自趙露思工作室官方微博）

中國女星趙露思7月中旬在澳門舉辦演唱會，吸引大批粉絲朝聖，舞台上她換了九套高級訂製演出服，展現多變魅力，沒想到演出結束還不到一個月，主辦方在官方微博發布聲明，表示有多套演出服不知去向，消息傳出後輿論炸鍋，網友直呼「離譜」，懷疑是內部工作人員有鬼。

綜合極目新聞等媒體報導，趙露思「STAY ROMANTIC」澳門演唱會於7月11日、12日在澳門銀河綜藝館舉行兩場演出，主辦單位成都少城時代文化傳播有限公司8月1日透過官方微博發布聲明，表示演唱會結束後進行物資清點時，發現趙露思當晚所穿的多套高級訂製演出服去向不明。公司第一時間調閱場館後台及周邊所有監視器畫面展開排查，但未取得有效線索，目前已向公安機關報案，並配合警方展開後續調查，同時公開呼籲外界協助尋回相關服裝。

公開資料顯示，趙露思在演唱會期間共更換九套高級訂製造型，包括巴黎剛發布的RVDK深紫色蓬裙，以及魚骨蕾絲短裙搭配煙燻齊瀏海等舞台服裝。少城時代在聲明中表示，這批演出服均擁有獨有的專屬設計標識，不僅價值高昂，「對露思和整個團隊而言，它們承載著無數心血與對舞台的珍貴回憶」。

少城時代呼籲，若有人善意拾獲、或誤收上述演出服，希望能透過官方微博私訊聯繫公司，主動歸還；若發現這批訂製演出禮服出現在二手市場、拍賣平台或其他公開流通管道，公司將依法主張相關物權，並視情況採取報案、司法訴訟等合法途徑維護權益。

演唱會多套高訂服憑空消失，引發網友議論，有人質疑：「多套高訂禮服，說沒就沒了？監控都拍不到，會不會是內部人員監守自盜？」也有人砲轟：「你們幹啥吃的？高訂禮服都能弄丟？」「你說沒內鬼誰信？」「這都不是草台班子了，是空氣班子」。

精華 FAQ

  • 因為演出結束不到1個月，主辦方清點物資時發現多套高級訂製演出服去向不明，且部分服裝具有專屬設計標識，價值高昂，讓外界相當震驚。

  • 主辦方先調閱場館後台及周邊監視器排查，但沒有找到有效線索，之後已向公安機關報案，並配合警方調查，同時透過微博公開呼籲協助尋回。

  • 不少網友認為事件離譜，質疑多套高訂禮服不可能憑空消失，懷疑可能是內部人員監守自盜，也有人批評團隊管理失當，甚至稱像「空氣班子」。

微博 澳門 趙露思

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