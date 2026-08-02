拳王夫妻風波／冉瑩穎自曝未婚先孕 鄒市明：3兒全意外

冉瑩穎、鄒市明合照。（取材自微博）

昔日大陸「拳王」鄒市明與冉瑩穎夫婦話題不斷，不僅在綜藝節目中自曝創業造成巨額虧損且公開互撕。冉瑩穎近日再加碼「爆料」，稱自己是未婚先孕，還為此放棄了鳳凰衛視和央視二套的邀約。鄒市明則在節目中稱，「三個兒子全部是意外懷孕」，從未有過備孕計畫，並說他支持冉瑩穎「去鄒市明化」。

據荊楚網報導，冉瑩穎日前在綜藝「姐姐當家2」中講述自己2010年與鄒市明訂婚後發生爭吵，隨後發現自己懷上長子軒軒的往事。冉瑩穎稱，自己當時同時拿到了鳳凰衛視和央視二套的邀約，她為了生孩子放棄了工作機會，選擇了和鄒市明領證結婚。

鄒市明則在節目中回應稱，自己那時得知冉瑩穎懷孕後，激動地說「我要當爸爸了」，並坦言包括長子在內的三個兒子全部是意外懷孕，從未有過備孕計畫，老大的誕生正值奧運 備戰期。

冉瑩穎在節目中談未婚先孕過程。（取材自微博）

二人於2011年2月5日在貴州舉辦婚禮，長子鄒明軒於同年6月27日出生，間隔僅四個多月，若時間線屬實，婚禮時冉瑩穎已懷孕個多月。

公開資料顯示，鄒市明，大陸前男子拳擊隊運動員，兩屆奧運會金牌得主，曾獲WBO（世界拳擊組織）蠅量級世界拳王金腰帶，是大陸拳擊史上最具影響力的運動員之一。冉瑩穎，前央視證券資訊頻道主持人，婚後逐步淡出螢幕，全力輔佐丈夫事業並承擔家庭事務。兩人結婚後育有三子，多年來以「體壇模範夫妻」形象示人。

近日，因參加綜藝「姐姐當家2」，鄒市明和冉瑩穎的婚姻及債務問題引發關注，此次冉瑩穎再自曝未婚先孕還放棄了兩份前景極佳的工作機會，發兩極討論。有網友敬佩她為家庭犧牲事業的勇氣，也有人質疑其塑造「苦情大女主」人設博取流量，認為成年人的選擇應自己負責。