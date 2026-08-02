我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「第二住宅稅」豁免申請 延長4周

抗憂鬱藥能停嗎？ 醫：「心情一好就停」恐提高復發風險

拳王夫妻風波／冉瑩穎自曝未婚先孕 鄒市明：3兒全意外

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
冉瑩穎、鄒市明合照。（取材自微博）
冉瑩穎、鄒市明合照。（取材自微博）

昔日大陸「拳王」鄒市明與冉瑩穎夫婦話題不斷，不僅在綜藝節目中自曝創業造成巨額虧損且公開互撕。冉瑩穎近日再加碼「爆料」，稱自己是未婚先孕，還為此放棄了鳳凰衛視和央視二套的邀約。鄒市明則在節目中稱，「三個兒子全部是意外懷孕」，從未有過備孕計畫，並說他支持冉瑩穎「去鄒市明化」。

據荊楚網報導，冉瑩穎日前在綜藝「姐姐當家2」中講述自己2010年與鄒市明訂婚後發生爭吵，隨後發現自己懷上長子軒軒的往事。冉瑩穎稱，自己當時同時拿到了鳳凰衛視和央視二套的邀約，她為了生孩子放棄了工作機會，選擇了和鄒市明領證結婚。

鄒市明則在節目中回應稱，自己那時得知冉瑩穎懷孕後，激動地說「我要當爸爸了」，並坦言包括長子在內的三個兒子全部是意外懷孕，從未有過備孕計畫，老大的誕生正值奧運備戰期。

冉瑩穎在節目中談未婚先孕過程。（取材自微博）
冉瑩穎在節目中談未婚先孕過程。（取材自微博）

二人於2011年2月5日在貴州舉辦婚禮，長子鄒明軒於同年6月27日出生，間隔僅四個多月，若時間線屬實，婚禮時冉瑩穎已懷孕個多月。

公開資料顯示，鄒市明，大陸前男子拳擊隊運動員，兩屆奧運會金牌得主，曾獲WBO（世界拳擊組織）蠅量級世界拳王金腰帶，是大陸拳擊史上最具影響力的運動員之一。冉瑩穎，前央視證券資訊頻道主持人，婚後逐步淡出螢幕，全力輔佐丈夫事業並承擔家庭事務。兩人結婚後育有三子，多年來以「體壇模範夫妻」形象示人。

近日，因參加綜藝「姐姐當家2」，鄒市明和冉瑩穎的婚姻及債務問題引發關注，此次冉瑩穎再自曝未婚先孕還放棄了兩份前景極佳的工作機會，發兩極討論。有網友敬佩她為家庭犧牲事業的勇氣，也有人質疑其塑造「苦情大女主」人設博取流量，認為成年人的選擇應自己負責。

精華 FAQ

  • 她表示自己在2010年訂婚後不久發現懷上長子，屬於未婚先孕，並為了生孩子放棄鳳凰衛視與央視二套的工作邀約，之後才與鄒市明領證結婚。

  • 鄒市明說自己得知懷孕時非常開心，直接喊出要當爸爸了，並強調3個兒子都是意外懷孕，從來沒有規劃備孕，長子出生時更正值他的奧運備戰期。

  • 因兩人近來在綜藝中頻繁談及婚姻、創業虧損與債務問題，這次又曝光未婚先孕與事業取捨，引來支持她為家庭犧牲的人，也有人質疑是在營造苦情人設。

奧運

上一則

「蜘蛛人」製片人曾勸別談戀愛 湯姆霍蘭德、千黛亞沒在聽

延伸閱讀

拳王夫妻虧2億 為情懷買太多單？

拳王夫妻虧2億 為情懷買太多單？
鄒市明刻意帶消磁身分證 所以辦不了離婚？ 冉瑩穎被打臉

鄒市明刻意帶消磁身分證 所以辦不了離婚？ 冉瑩穎被打臉
趙又廷首次聊高圓圓：是最佳好友 一狀態「蠻享受」

趙又廷首次聊高圓圓：是最佳好友 一狀態「蠻享受」
羅正背巨額違約金 10年才存4800元 被疑「窮苦系」人設

羅正背巨額違約金 10年才存4800元 被疑「窮苦系」人設

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
任嘉倫在「錦衣之下」中飾演錦衣衛指揮使陸繹，深得觀眾喜愛。(取材自微博)

「錦衣之下」陸大人回來了… 任嘉倫傳再演錦衣衛 這次專門「抄家」

2026-07-29 08:00

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站