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周星馳親揭「功夫女足」彩蛋真相 首度鬆口證實「空位」留給吳孟達

記者陳穎／即時報導
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周星馳(左)、吳孟達昔被稱為香港喜劇界的黃金搭檔。（聯合報系資料照）
周星馳(左)、吳孟達昔被稱為香港喜劇界的黃金搭檔。（聯合報系資料照）

周星馳自編自導的新片「功夫女足」上映後，在中國累積票房突破21億元人民幣（約3.1億美元），不僅延續一貫的無厘頭喜劇風格，片尾彩蛋中的一個「空位」設計更掀起熱議。許多影迷認為，這是周星馳向已故合作夥伴吳孟達致敬，但他過去始終未正面回應。直到近日出席宣傳活動時，周星馳終於首度親口證實外界猜測。

周星馳日前回到電影「少林足球」的拍攝地舉辦宣傳活動，並與現場觀眾近距離互動。活動中，有粉絲直接提問：「片尾彩蛋留下的空位，是不是特別留給達叔？」周星馳先笑著反問：「你覺得呢？」

該名觀眾隨即表示，在自己心中，那個位置就是留給吳孟達，因為對影迷而言，達叔不僅是經典角色，更是周星馳生命中十分重要的夥伴。聽完這番話後，周星馳點頭並回應：「完全同意。」短短四個字，也被外界視為他首次公開確認彩蛋背後的真正含義。

雖然沒有刻意渲染情緒，但周星馳一貫內斂的表達方式，反而讓不少影迷深受觸動。儘管兩人後期因工作發展逐漸減少合作，電影彩蛋中周星馳與林子聰並肩而立，中央特意保留一個空位的畫面，仍被認為象徵著吳孟達始終沒有缺席，也在星爺心中保有無可取代的位置。

除了這項彩蛋外，「功夫女足」也埋藏不少向經典作品致意的巧思。周星馳與林子聰身穿黃色球衣的背影，令人聯想到「少林足球」的經典畫面；此外，片中足球直衝天際、飛機緊急閃避的橋段，也被影迷解讀為呼應吳孟達當年在「少林足球」中的經典台詞：「萬一打下飛機你賠得起嗎？」時隔26年再次隔空呼應，不少觀眾看完後直呼既感動又充滿回憶。

精華 FAQ

  • 在粉絲直接提問後，周星馳先反問「你覺得呢？」；當對方表示空位是留給吳孟達時，他點頭回應「完全同意」，等同首度公開證實。

  • 《功夫女足》上映後在中國累積票房已突破21億元人民幣，顯示市場反應熱烈，也延續了周星馳作品一貫的高討論度。

  • 影片安排周星馳與林子聰穿黃色球衣的背影，呼應《少林足球》畫面；足球衝天與飛機閃避橋段，也被解讀為重現吳孟達的經典台詞。

吳孟達 周星馳

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