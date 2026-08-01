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「最美丫鬟」艾米當上古裝劇主演 讚吳謹言是榜樣

娛樂新聞組／綜合報導
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「墨雨雲間」中，艾米(左)飾演吳謹言的丫鬟「桐兒」，兩人主僕情深。(取材自微博)
「墨雨雲間」中，艾米(左)飾演吳謹言的丫鬟「桐兒」，兩人主僕情深。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

艾米因墨雨雲間走紅後再挑大樑主演雀骨，並表示吳謹言的敬業態度深深影響自己；同時她考入北京電影學院，迎來學業與事業雙收。

大陸新生代演員艾米近期因主演古裝新劇「雀骨」受到不少關注。她日前接受專訪時，首度回顧自己的演藝歷程。特別提到，拍攝爆款古裝劇「墨雨雲間」時，前輩吳謹言對角色全情投入、反覆琢磨表演細節的敬業態度，讓她獲益良多，更深深影響了自己日後詮釋角色的方式，直呼對方是自己演藝路上的重要榜樣。

「墨雨雲間」中，吳謹言飾演歷經磨難後重生的女主角「薛芳菲」，艾米則飾演一路忠心守護主子的丫鬟「桐兒」。她憑藉清新靈動的演出圈粉無數，更被網友封為「最美丫鬟」。主僕兩人真摯動人的羈絆，打動了無數觀眾，桐兒的下線更是當時劇迷心中的「意難平」。「桐兒」一角堪稱艾米演藝生涯的重要代表作之一。

艾米透露，拍攝「墨雨雲間」期間，吳謹言對角色十分投入，不僅反覆琢磨表演細節，也始終維持在角色狀態，敬業態度讓她受益良多。她表示，從那次合作開始，自己也學著更深入理解人物、投入角色，這段經驗至今仍影響著她詮釋每一個角色的方式，成為演藝路上的重要養分。

除了演技上的啟發，兩人私下互動也相當溫馨，艾米曾笑稱吳謹言身上很香、很愛捏她的臉，展現出前輩對後輩的疼愛。

剛滿18歲的艾米，前不久考取北京電影學院，演藝與學業皆迎來豐收期。面對外界的關注，她始終保持清醒與謙遜，將自己定義為「0歲的大人」，不強迫自己一夜成熟。她坦言自己的人生並非「爽文」，從小在片場歷練的過程，更像是種子默默蓄力、向下扎根，如今的突破只是長時間積累後的自然結果。

精華 FAQ

  • 她近期因主演古裝新劇雀骨而受到不少關注，並在專訪中首度回顧演藝歷程，分享自己從墨雨雲間累積到的表演經驗與成長。

  • 她在墨雨雲間飾演忠心守護主子的丫鬟桐兒，憑藉清新靈動的表演圈粉無數，與主子的真摯羈絆也深受觀眾喜愛，因此被網友封為最美丫鬟。

  • 艾米表示，吳謹言拍戲時總是全情投入、反覆琢磨細節，讓她學會更深入理解人物並投入角色；她也考取北京電影學院，稱自己是0歲的大人，保持清醒與謙遜。

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