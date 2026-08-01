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羅正背巨額違約金 10年才存4800元 被疑「窮苦系」人設

娛樂新聞組／綜合報導
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羅正私下生活很節省。(取材自微博)
羅正私下生活很節省。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

羅正在節目中曝光低餘額與多年債務，引發外界質疑其打造「窮苦系」人設，但親屬與其本人皆稱情況屬實，並非炒作。

因大陸綜藝節目「偶像練習生」走紅出道的藝人羅正，日前在一檔綜藝中公開自己的微信帳戶餘額僅剩4831.93元人民幣(約715美元)，隨後自己透露出道十年曾深陷經紀合約糾紛，遭前公司索賠5000萬元，經協商賠付數百萬元，直到2024年初才還清債務。網上質疑他打造「窮苦系藝人」人設，其親屬表示情況全部屬實，不存在炒作一說。

都市快報報導，羅正於節目中講述，早年被前公司老闆描繪的追夢藍圖打動，未細看合約即簽約。後續欲解約時，公司依合約索要5000萬元違約金。羅正主動提起解約訴訟，甚至向友人及合作演員借錢籌措數十萬元律師費，最終仍判決敗訴且不予解約，因而背上巨額債務。

他更指出，在自己事業流量最好的一年，項目流水雖有兩、三百萬元，但最終到手僅有2萬元人民幣。即使處於事業上升期，收入大多用來償還公司款項，拍完戲甚至會倒欠公司錢款。

面對網路上質疑其刻意打造「窮苦系藝人」人設的爭議，羅正親屬孟先生30日指出，羅正私下生活非常節儉，每到過年都會回到貴州老家陪伴家人。

訪談公開後，羅正日前開啟直播，在線人數迅速突破10萬人，他一度被滿屏的禮物特效嚇得三番五次跑出屏幕外。

31歲的羅正2018年參加愛奇藝綜藝節目「偶像練習生」，後隨組合MR-X發布首支單曲「U&I」正式出道。主演電視劇「不可思議的晴朗」、「拳拳四重奏」、「戀愛吧，食夢君」、「撲通撲通喜歡你」、「春來枕星河」等。

精華 FAQ

  • 因他在綜藝中公開微信餘額僅4831.93元，又自述長期背負巨額債務，與一般藝人形象落差很大，因此網友懷疑他刻意營造窮苦人設。

  • 他表示早年未細看合約便簽約，後來想解約時遭前公司索要5000萬元違約金，雖曾提起訴訟並借錢支付律師費，最後仍敗訴且未能解約。

  • 他說直到2024年初才還清債務，事業最好時收入也多用於還款；親屬則稱他生活節儉、常回貴州老家。公開後開直播時，觀看人數也迅速突破10萬。

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