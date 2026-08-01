人夫陳偉霆與曾舜晞曬男男半裸照 新劇「九門」挨轟「賣腐」

陳偉霆(左)與曾舜晞(右)同步曬出浴池半裸合照，引起爭議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 陳偉霆與曾舜晞為新劇《九門》發布浴池半裸合照宣傳，卻因畫面曖昧掀起「賣腐」爭議，事後又被發現悄悄更換照片與文案。

由港星陳偉霆、大陸女星陳瑤及男星曾舜晞主演懸疑冒險劇「九門」近日開播，為了宣傳新劇，兩人同步在微博 曬出浴池半裸合照，沒想到原本想替新戲造勢，卻意外掀起「賣腐」質疑。更有眼尖網友發現，兩人發文約七小時後悄悄修改貼文，不僅更換照片，陳偉霆還重寫文案。

照片中，陳偉霆裸露結實腹肌，曾舜晞則展現精壯手臂，兩人在煙霧瀰漫的浴池中合影，畫面充滿戲劇張力。陳偉霆還標注曾舜晞，寫下「和五爺浴池留影之你看我的」；曾舜晞則以角色口吻回應，「和佛爺浴池留影之男人間的對話」，配合劇中角色互動替新戲宣傳。

然而，照片曝光後迅速登上熱搜，不少粉絲大讚兩人身材好。不過，另有部分網友認為，兩位男主有「賣腐」之嫌，更有人質疑，已升格人夫、人父的陳偉霆，是否還需要以這類方式炒熱話題。

隨著話題延燒，有網友發現兩人發布貼文約七小時後，悄悄留下編輯紀錄。陳偉霆除了修改貼文內容，也與曾舜晞同步撤下原本的半裸浴池照，改成穿著整齊的劇照，引發外界猜測，是否因輿論發酵而緊急調整宣傳策略。

事實上，這張照片並非刻意拍攝的宣傳照，而是劇中一場重要對手戲的畫面。曾舜晞日前直播時也透露，拍攝浴池戲前擔心自己與陳偉霆的身材差距太大，因此提前展開高強度健身，希望以最佳狀態入鏡。