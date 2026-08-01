我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

人夫陳偉霆與曾舜晞曬男男半裸照 新劇「九門」挨轟「賣腐」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳偉霆(左)與曾舜晞(右)同步曬出浴池半裸合照，引起爭議。(取材自微博)
陳偉霆(左)與曾舜晞(右)同步曬出浴池半裸合照，引起爭議。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

陳偉霆與曾舜晞為新劇《九門》發布浴池半裸合照宣傳，卻因畫面曖昧掀起「賣腐」爭議，事後又被發現悄悄更換照片與文案。

由港星陳偉霆、大陸女星陳瑤及男星曾舜晞主演懸疑冒險劇「九門」近日開播，為了宣傳新劇，兩人同步在微博曬出浴池半裸合照，沒想到原本想替新戲造勢，卻意外掀起「賣腐」質疑。更有眼尖網友發現，兩人發文約七小時後悄悄修改貼文，不僅更換照片，陳偉霆還重寫文案。

照片中，陳偉霆裸露結實腹肌，曾舜晞則展現精壯手臂，兩人在煙霧瀰漫的浴池中合影，畫面充滿戲劇張力。陳偉霆還標注曾舜晞，寫下「和五爺浴池留影之你看我的」；曾舜晞則以角色口吻回應，「和佛爺浴池留影之男人間的對話」，配合劇中角色互動替新戲宣傳。

然而，照片曝光後迅速登上熱搜，不少粉絲大讚兩人身材好。不過，另有部分網友認為，兩位男主有「賣腐」之嫌，更有人質疑，已升格人夫、人父的陳偉霆，是否還需要以這類方式炒熱話題。

隨著話題延燒，有網友發現兩人發布貼文約七小時後，悄悄留下編輯紀錄。陳偉霆除了修改貼文內容，也與曾舜晞同步撤下原本的半裸浴池照，改成穿著整齊的劇照，引發外界猜測，是否因輿論發酵而緊急調整宣傳策略。

事實上，這張照片並非刻意拍攝的宣傳照，而是劇中一場重要對手戲的畫面。曾舜晞日前直播時也透露，拍攝浴池戲前擔心自己與陳偉霆的身材差距太大，因此提前展開高強度健身，希望以最佳狀態入鏡。

精華 FAQ

  • 兩人是為懸疑冒險劇《九門》宣傳，劇中由陳偉霆、陳瑤與曾舜晞共同主演。這次曝光的浴池半裸合照，原本是想替新戲造勢。

  • 因為照片中兩人在煙霧瀰漫的浴池合影，畫面帶有強烈話題性，且配文也用角色口吻互動，部分網友認為是在刻意營造男男曖昧感炒熱聲量。

  • 約7小時後，網友發現兩人都留下編輯紀錄，陳偉霆還改了文案，並把原本的半裸浴池照換成較保守的劇照，外界猜測可能是輿論發酵後緊急調整宣傳策略。

微博

上一則

電視青龍獎╱玄彬人氣選票領先 「稻草人」朴海秀仍奪視帝

下一則

「功夫女足」空位留給吳孟達? 星爺：完全同意

延伸閱讀

老公視角…張馨予曬比基尼辣照 網驚呼：歲月不敗美人

老公視角…張馨予曬比基尼辣照 網驚呼：歲月不敗美人
王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看

王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看

張凌赫新劇「這一秒過火」開播 意外再度炒紅鐘漢良？

張凌赫新劇「這一秒過火」開播 意外再度炒紅鐘漢良？
王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟

王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說