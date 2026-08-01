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「功夫女足」空位留給吳孟達? 星爺：完全同意

記者廖福生／綜合報導
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周星馳(中)認了「功夫女足」片尾空位是留給吳孟達的。(取材自小紅書)
周星馳(中)認了「功夫女足」片尾空位是留給吳孟達的。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

《功夫女足》票房告捷之際，片尾一處空位被解讀為留給吳孟達，周星馳在宣傳活動中親口點頭認同，讓影迷感受到他對昔日搭檔的懷念。

港星周星馳執導新片「功夫女足」近期在大陸掀起票房熱潮，累計成績已突破21億元人民幣（約3.1億美元），目前位居2026年大陸年度票房第2名，僅次於沈騰主演的「飛馳人生3」。隨著電影熱度持續升高，片尾一個看似不起眼的「空位」卻意外成為影迷解讀焦點，如今周星馳本人也親自回應曝光背後意涵。

「功夫女足」片尾，林子聰與周星馳同框時，畫面中卻沒有讓兩人靠得太近，而是留下了一個明顯的位置。電影並未透過台詞說明這個安排，但許多人認為這個空位並非單純的構圖，而是周星馳向昔日搭檔吳孟達留下的特殊致意。

近日周星馳出席宣傳活動，一名影迷當面求證，片尾那個刻意保留的空間，是否就是獻給吳孟達的位置。周星馳並未避開問題，而是直接點頭認同，淡淡說出：「完全同意。」簡短四個字，道出對昔日好搭檔的情感。

事實上，周星馳與吳孟達兩人合作多部經典電影。2021年，吳孟達因肝癌離世，享壽70歲，消息傳出後震撼演藝圈。如今多年過去，周星馳沒有透過大量文字或台詞刻意渲染思念，反而在新作裡留下一個沒有人的位置。直到影迷追問，他才用一句「完全同意」回應。

對熟悉兩人故事的觀眾而言，這個空位或許比任何一句告別都更有重量。人已離開，位置卻仍然保留；而周星馳這次親口回應，也讓「達叔」以另一種方式，再度出現在他的電影世界裡。

精華 FAQ

  • 該片累計票房已突破21億元人民幣，約3.1億美元，並暫居2026年大陸年度票房第2名，僅次於沈騰主演的《飛馳人生3》。

  • 因為畫面中周星馳與林子聰同框時，兩人之間刻意留下一個明顯空位，未以台詞解釋，但許多觀眾認為這是留給吳孟達的致敬位置。

  • 當影迷直接詢問空位是否獻給吳孟達時，周星馳點頭並說出「完全同意」，以簡短回應表達對昔日搭檔的認可與懷念。

吳孟達 周星馳

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