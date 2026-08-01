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趙露思效法章子怡「公開徵求好劇本」 8月新戲恐延拍

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思主動出擊，向全網公開徵集原創劇本。(取材自微博)
趙露思主動出擊，向全網公開徵集原創劇本。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

趙露思因新戲劇本未定、8月檔期恐延後，轉而公開徵求原創劇本，並以共創分帳方式尋找女性視角與現實題材作品。

大陸演藝圈陷入「劇本荒」，繼影后章子怡公開徵集電影劇本後，人氣女星趙露思也決定主動出擊。她日前坦言，因遲遲等不到完整劇本，原定8月進組的新戲恐延後開拍，隨後工作室更宣布向全網公開徵集原創劇本，消息一出迅速衝上熱搜。

趙露思近一年因健康狀況及合約風波鮮少進劇組，粉絲不斷敲碗她早日復出。近來傳出她有望與許凱合作新劇「要多美麗有多美麗」，讓外界相當期待。不過，她日前直播時透露，自己早已將8月檔期空出，也答應接演新戲，但至今仍未收到完整定稿劇本，因此無法確定何時開拍。

她坦言，身為演員沒有人不想拍戲，但若接連演出品質不佳的作品，「進十個組卻都拍不好，不如耐心等待一個值得信任的團隊。」她也直言，不願為了維持曝光率，就盲目接演內容同質化嚴重的甜寵劇。

事實上，趙露思前年拍攝「戀人」期間，就曾傳出劇本遭大幅修改、拍攝現場臨時換台詞，讓她壓力不小。如今再度碰上劇本問題，也讓她決定主動尋找好故事。

就在直播後兩天，趙露思工作室正式發布徵集公告，強調不限身分、不限從業經歷，只要具備完整故事創作能力都可投稿。除了劇本買斷，也提供長期共創模式，創作者可保留永久署名權，並享有劇集播放分帳及IP衍生收益。徵集方向則以女性視角、療癒成長及貼近生活的現實題材為主，希望挖掘更多優質原創內容。

消息曝光後，曾執筆「杉杉來了」的編劇金國棟公開表示已投遞作品，直言「演員找故事，比故事找演員更令人興奮」。不少網友大讚趙露思「等不到好劇本就自己找」、「願意給新人機會很有格局」。

近年大陸影視圈面臨原創劇本不足、題材同質化等問題，趙露思效法章子怡，從等待劇本轉為主動尋找故事，能否為產業帶來新氣象，成為外界關注焦點。

精華 FAQ

  • 她表示自己已空出8月檔期並答應接戲，但至今仍沒收到完整定稿劇本，擔心品質不佳，因此選擇主動尋找真正值得信任的好故事。

  • 徵集不限身分與從業經歷，只要能寫出完整故事都可投稿；合作上除買斷外，也提供長期共創模式，保留永久署名權並分享播放分帳與IP收益。

  • 因為大陸影視圈近年面臨劇本荒與題材同質化，趙露思從被動等劇本轉為主動找故事，還願意給新人機會，被視為可能帶動新氣象。

趙露思 章子怡

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