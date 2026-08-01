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趙麗穎「尹新月」難超越？ 「九門」新人接棒遭吐槽：太割裂

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趙麗穎當年將尹新月演繹出聰慧、果敢又帶點俏皮的一面。(取材自微博)
趙麗穎當年將尹新月演繹出聰慧、果敢又帶點俏皮的一面。(取材自微博)

由南派三叔親自操刀的網劇「九門」近日開播，作為2016年熱播劇「老九門」正統續作，自宣布定檔以來便備受關注。不過，劇集開播當晚，微博等社群平台卻掀起「尹新月出戲」熱議，焦點落在接棒趙麗穎飾演經典角色的新生代演員王奕婷身上。

揚子晚報報導，在「老九門」中，尹新月一角由趙麗穎飾演，雖然角色戲分不多，卻憑藉鮮明個性與自然演技深受觀眾喜愛。她與陳偉霆飾演的張啟山組成「啟月夫婦」，成為不少劇迷心中的經典組合。趙麗穎也將原本設定較為單純的大小姐角色，演繹出聰慧、果敢又帶點俏皮的一面，被不少網友稱為「白月光」角色。

「九門」中，陳偉霆回歸飾演張啟山，但尹新月則改由王奕婷接棒演出。值得關注的是，劇方保留了原版配音，仍由喬詩語為尹新月配音。沒想到這項安排反而引發部分觀眾不適應，認為聲音與外貌產生強烈落差。

有網友留言，「閉起眼睛是趙麗穎的感覺，但睜開眼看到的是另一個人，感覺張啟山像換了妻子。」也有人直言，「同樣的聲音，不同的臉，實在太割裂」；但也有人認為，不應過度苛責新人演員，「應該給新人機會」。

對此，報導指出，尹新月選角與聲音搭配引發的爭議，更多是開播初期的情感落差。對「九門」而言，真正決定後續口碑的，仍是劇情發展與懸疑線鋪陳。作為南派三叔打造的續作，劇集能否延續「老九門」的影響力，還需看後續故事節奏與人物群像是否能獲得觀眾認可。

尹新月一角改由新生代演員王奕婷擔綱。(取材自微博)
尹新月一角改由新生代演員王奕婷擔綱。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最受關注的是尹新月由新生代演員王奕婷接棒後，觀眾對角色形象與聲音搭配的不適應，許多人認為與趙麗穎版差距明顯，形成強烈出戲感。

  • 因為她雖然戲分不多，卻把原本較單純的大小姐演出聰慧、果敢又俏皮的氣質，和陳偉霆的張啟山組成經典的「啟月夫婦」，因此深受喜愛。

  • 報導指出，換角爭議多屬開播初期的情感落差，真正影響口碑的仍是劇情發展、懸疑線鋪陳，以及整體人物群像能否延續《老九門》的吸引力。

微博 趙麗穎

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