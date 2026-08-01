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楊紫無償補拍也難救？ 「簪中錄」傳「重生」失敗 播出遙遙無期

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「簪中錄」原本的男主是吳亦凡(左)，楊紫則飾演黃梓瑕。（取材自微博）
「簪中錄」原本的男主是吳亦凡(左)，楊紫則飾演黃梓瑕。（取材自微博）

耗資高達4億人民幣的大型古裝探案劇「簪中錄」（原名「青簪行」），歷經原男主角吳亦凡犯案入獄、女主角楊紫情義相挺零片酬補拍，以及男星彭冠英救場重簽等波折，至今仍陷入播映無期的窘境，4億巨額投資面臨血本無歸的危機局面。

「簪中錄」改編自側側輕寒豆瓣8.0高分同名小說，故事講述蜀中第一女天才黃梓瑕（楊紫飾），一夜之間慘遭滅門並被誣陷為毒殺全家的凶手。在逃亡途中，她化名投靠深受「鰥殘孤毒廢」詛咒困擾的「夔王」李舒白（彭冠英飾）。兩人達成協議，黃梓瑕協助李舒白破解大唐宮廷中隱藏的符咒懸案，李舒白則為她洗刷滅門冤屈。劇情結合懸疑探案與宮廷權謀，本被看好能成為爆款劇。

沒想到，原男主角吳亦凡於2021年爆出違法醜聞入獄後，該劇遭全網封殺。為挽救劇組心血，製作方追加約3000萬人民幣預算，將劇集從60集精簡至40集，刪減冗長感情線並聚焦探案主線。女主角楊紫無償擠出20天檔期重拍近一半戲分，男主角則由彭冠英接棒補拍，劇組同時結合AI技術試圖替換原有鏡頭。

儘管補拍工作已全部完成，但根據最新消息，內部試映後成片效果不如預期。部分鏡頭的AI換臉被指「塑膠感」過重、缺乏自然質感，未達上檔標準而遭到平台拒播。

在品質未達標與口碑風險的考量下，劇方與資方暫時無法將劇集順利推出，這部備受關注的S+級大作至今仍積壓在庫。這場歷時多年的補救行動，也讓劣跡藝人對影視產業造成的巨大風險與後續求償問題，再次引發廣泛討論。

精華 FAQ

  • 主因是原男主角吳亦凡涉案後作品遭封殺，雖然劇組重拍並剪短集數，但試映後成片品質未達平台標準，AI換臉也被批不自然，因而卡在上檔前最後一關。

  • 楊紫無償擠出20天檔期，重拍近一半戲分；劇組另找彭冠英接棒補拍，並追加約3000萬預算，把60集壓縮成40集，集中火力強化探案主線。

  • 《簪中錄》原本被視為S+級大作，總投資高達4億人民幣，如今卻可能因無法播出而面臨巨額虧損，也再次凸顯劣跡藝人對影視產業帶來的高風險。

吳亦凡 楊紫

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