「九門」恐怖到白天不敢看？ 網喊盜墓片變「鬼片」 片方急澄清…

「九門鬼片」一舉衝上熱搜。(取材自微博)

由南派三叔編劇、柏杉執導的民國冒險懸疑新劇「九門」，近日開播後迅速引爆討論。其中，關鍵字「九門鬼片」一舉衝上熱搜。不少觀眾在追劇後紛紛調侃，「明明是盜墓懸疑劇，怎麼拍得像鬼片一樣恐怖？」逼得官方與劇組特意下場澄清，「我們真的不是鬼片」。

作為經典IP「老九門」續作，影集在陣容上吸引了高度關注。陳偉霆時隔多年再度回歸飾演長沙布防官「張大佛爺」張啟山，一身俐落軍裝氣場全開，展現掌門人的果敢與沉穩，被不少老粉大讚「狀態十年如一日」。

曾舜晞則挑戰演出九門五爺「吳老狗」，將角色機敏、狡黠又帶著幾分少年感的反差魅力詮釋得淋漓盡致。劇中他手抱靈犬「三寸丁」，與陳偉霆飾演的張啟山從初期立場對立、甚至在古墓中爆發「鎖喉」對峙，到後期攜手破局，雙主角火花十足。此外，陳瑤飾演的霍仙姑等九門要角亦強勢登場，共同鋪陳出錯綜複雜的江湖群像。

故事背景設定於民國時期，起因於張啟山麾下的「401部隊」在雨夜醫院中整齊列隊後，竟在轉眼間集體人間蒸發，地面未留下任何移動痕跡。為了調查這起離奇事件，張啟山與吳老狗等人聯手深入唯一的線索——地下古墓「隔世樓」。

劇中鋪陳多個高能驚悚場面，例如主角團困於「樓中有街、街中藏街」的無限迴廊困境；或是進入地下戲台時，台上赫然出現無頭乾屍正在「上演好戲」，台下竟還有幽暗影子在觀戲的詭異景象。層層遞進的壓迫感，讓網友直呼「白天看都覺得脊椎發涼」、「只能靠彈幕護體」。

為何「九門」會被全網調侃為「鬼片」？導演柏杉採用了「地上暖調民國煙火、地下陰冷青灰」的雙重視覺體系，配合弱光環境、第一視角鏡頭與逼真的音效，成功打造出濃烈的中式心理驚悚感。

然而，劇集在驚悚外殼之下，依然貫徹了嚴謹的唯物邏輯。劇情明確揭示「世上本無鬼，神鬼皆人心」，所有看似超自然的詭異現象，背後皆指向日軍利用特殊物質製造生化怪物的陰謀，以及九門各方勢力在地下與地上的權謀博弈。

「九門」憑藉扣人心弦的劇情節奏、精緻的中式恐怖氛圍成功炒熱收視，堪稱近期最具討論度的民國懸疑大作。