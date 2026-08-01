新劇花絮曝高難度打戲…「肖戰的腰還好嗎」登熱搜 結局讓人鬆了口氣
肖戰主演的新劇「十日終焉」日前宣布殺青，從官方釋出的花絮可見，肖戰親自完成多場高難度打戲，流暢身手令不少網友驚豔，也讓人想起他當年拍攝「慶餘年」時曾因吊威亞(鋼絲)的腰部舊傷。相關話題迅速登上熱搜，「肖戰的腰還好嗎」更掀起粉絲熱議。
「十日終焉」歷時111天拍攝，肖戰飾演男主角「齊夏」，劇中有不少打鬥、翻滾、過肩摔及高空墜落等高難度動作。殺青特輯中可見，他幾乎親自完成所有動作戲，展現出優異的腰腹核心力量，不少網友看完後紛紛留言稱讚「身手像貓一樣輕盈」、「完全看不出有舊傷」、「看來腰還很好」。
事實上，肖戰腰傷話題已流傳多年。由於過去曾有片場照片拍到他腰間綁著裝備，不少人誤以為是醫療護腰，不過，劇組人員出面說明，演員腰間配戴的是同步錄音設備所需的專業腰封，並非外界所認為的護具，也讓相關傳言再次受到關注。
除了拍攝花絮引發討論，肖戰多年來維持精實體態也再度成為焦點。據悉，他長期透過重量訓練、拳擊及壺鈴等課程鍛鍊核心肌群，並維持低體脂率，因此即使拍攝大量高強度武打戲，仍能保持良好身體狀態。
熱搜曝光後，不少粉絲表示，與其擔心腰傷，更希望肖戰能注意休息，不要因工作太過拚命而影響健康；也有人認為，「十日終焉」的殺青花絮正好證明，他並未因過往舊傷影響表現，反而以扎實的身體素質和敬業態度完成高難度演出。
花絮顯示他幾乎親自完成打鬥、翻滾、過肩摔與高空墜落等戲份，動作流暢俐落，展現不錯的核心力量，也讓不少網友對他的身手與敬業度印象深刻。 因為他過去拍攝《慶餘年》時曾有腰部舊傷話題，這次又在高強度打戲花絮中親自上陣，讓網友擔心舊傷是否復發，相關關心迅速發酵成熱門討論。 劇組說明他腰間配戴的是同步錄音設備所需的專業腰封，不是護腰；而粉絲則認為他長期訓練有成，能完成高難度演出，同時也希望他別過度勞累、注意休息。
精華 FAQ
花絮顯示他幾乎親自完成打鬥、翻滾、過肩摔與高空墜落等戲份，動作流暢俐落，展現不錯的核心力量，也讓不少網友對他的身手與敬業度印象深刻。
因為他過去拍攝《慶餘年》時曾有腰部舊傷話題，這次又在高強度打戲花絮中親自上陣，讓網友擔心舊傷是否復發，相關關心迅速發酵成熱門討論。
劇組說明他腰間配戴的是同步錄音設備所需的專業腰封，不是護腰；而粉絲則認為他長期訓練有成，能完成高難度演出，同時也希望他別過度勞累、注意休息。
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