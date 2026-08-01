新劇花絮曝高難度打戲…「肖戰的腰還好嗎」登熱搜 結局讓人鬆了口氣

肖戰在「十日終焉」中親自完成多場高難度打戲。(取材自微博)

肖戰 主演的新劇「十日終焉」日前宣布殺青，從官方釋出的花絮可見，肖戰親自完成多場高難度打戲，流暢身手令不少網友驚豔，也讓人想起他當年拍攝「慶餘年」時曾因吊威亞(鋼絲)的腰部舊傷。相關話題迅速登上熱搜，「肖戰的腰還好嗎」更掀起粉絲熱議。

「十日終焉」歷時111天拍攝，肖戰飾演男主角「齊夏」，劇中有不少打鬥、翻滾、過肩摔及高空墜落等高難度動作。殺青特輯中可見，他幾乎親自完成所有動作戲，展現出優異的腰腹核心力量，不少網友看完後紛紛留言稱讚「身手像貓一樣輕盈」、「完全看不出有舊傷」、「看來腰還很好」。

事實上，肖戰腰傷話題已流傳多年。由於過去曾有片場照片拍到他腰間綁著裝備，不少人誤以為是醫療護腰，不過，劇組人員出面說明，演員腰間配戴的是同步錄音設備所需的專業腰封，並非外界所認為的護具，也讓相關傳言再次受到關注。

除了拍攝花絮引發討論，肖戰多年來維持精實體態也再度成為焦點。據悉，他長期透過重量訓練、拳擊及壺鈴等課程鍛鍊核心肌群，並維持低體脂率，因此即使拍攝大量高強度武打戲，仍能保持良好身體狀態。

熱搜曝光後，不少粉絲表示，與其擔心腰傷，更希望肖戰能注意休息，不要因工作太過拚命而影響健康；也有人認為，「十日終焉」的殺青花絮正好證明，他並未因過往舊傷影響表現，反而以扎實的身體素質和敬業態度完成高難度演出。

「肖戰的腰還好嗎」一度登上熱搜。(取材自微博)