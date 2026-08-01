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「最美丫鬟」致敬前輩… 艾米談合作吳謹言：被她敬業態度感動

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「墨雨雲間」中，艾米(左)飾演吳謹言的丫鬟「桐兒」，兩人主僕情深。(取材自微博)
「墨雨雲間」中，艾米(左)飾演吳謹言的丫鬟「桐兒」，兩人主僕情深。(取材自微博)

大陸新生代演員艾米近期因主演古裝新劇「雀骨」受到不少關注。她日前接受專訪時，首度回顧自己的演藝歷程。特別提到，拍攝爆款古裝劇「墨雨雲間」時，前輩吳謹言對角色全情投入、反覆琢磨表演細節的敬業態度，讓她獲益良多，更深深影響了自己日後詮釋角色的方式，直呼對方是自己演藝路上的重要榜樣。

「墨雨雲間」中，吳謹言飾演歷經磨難後重生的女主角「薛芳菲」，艾米則飾演一路忠心守護主子的丫鬟「桐兒」。她憑藉清新靈動的演出圈粉無數，更被網友封為「最美丫鬟」。主僕兩人真摯動人的羈絆，打動了無數觀眾，桐兒的下線更是當時劇迷心中的「意難平」。「桐兒」一角堪稱艾米演藝生涯的重要代表作之一。

艾米受訪時透露，拍攝「墨雨雲間」期間，吳謹言對角色十分投入，不僅反覆琢磨表演細節，也始終維持在角色狀態，敬業態度讓她受益良多。她表示，從那次合作開始，自己也學著更深入理解人物、投入角色，這段經驗至今仍影響著她詮釋每一個角色的方式，成為演藝路上的重要養分。

除了演技上的啟發，兩人私下互動也相當溫馨，艾米曾笑稱吳謹言身上很香、很愛捏她的臉，展現出前輩對後輩的疼愛。

剛滿18歲的艾米，前不久考取北京電影學院，演藝與學業皆迎來豐收期。面對外界的關注，她始終保持清醒與謙遜，將自己定義為「0歲的大人」，不強迫自己一夜成熟。她坦言自己的人生並非「爽文」，從小在片場歷練的過程，更像是種子默默蓄力、向下扎根，如今的突破只是長時間積累後的自然結果。

從默默扎根的小樹苗成長為能獨當一面的演員，艾米展現出超越年齡的沉穩。她也強調，劇組中的導演、演員與幕後工作人員都是值得學習的前輩，未來會帶著這些寶貴養分，繼續踏實走好演藝之路的每一步。

精華 FAQ

  • 她主要想分享自己在《墨雨雲間》拍攝期間，從吳謹言身上學到的敬業精神。她認為前輩反覆琢磨表演細節、維持角色狀態的態度，深深影響了自己日後演戲的方式。

  • 艾米在劇中飾演忠心守護主子的丫鬟「桐兒」，以清新靈動的演出圈粉無數。她和吳謹言飾演的主僕情誼真摯動人，讓觀眾印象深刻，桐兒下線時更成為不少劇迷的遺憾。

  • 剛滿18歲的艾米已考取北京電影學院，學業與演藝同步進入收穫期。她對外界關注保持謙遜，形容自己是「0歲的大人」，並強調要持續向前輩學習，踏實累積實力。

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