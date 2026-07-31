周星馳自爆「其實我真的不會演戲」 親曝重返幕前唯一條件
香港喜劇天王「星爺」周星馳自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房開紅盤，在中國大陸飆破20億人民幣（約2.9億美元），再次證明寶刀未老。不過，粉絲最關注的，仍是近年幾乎隱身幕後的星爺到底何時能重回大銀幕？對此，星爺近日接受媒體專訪，難得鬆口親吐真實心聲，甚至大方認了：「其實我真的不會演戲！」
很久沒以演員身分登場的周星馳，坦言目前對幕前演出「沒有那麼大的欲望」，主要還是在等待一個合適的角色與劇本。談起演技，他謙虛表示自己其實對演技沒概念，多年來只是用自己的方式去詮釋，「也不懂怎麼拿捏得恰到好處」。
除了好角色的難尋，體能更是一大考驗。周星馳坦言隨著年紀漸長，光是處理龐大的幕後編導工作就已經相當吃力，體力實在難以像過去一樣「校長兼撞鐘」兼顧自編自導自演。
專訪時主持人打趣提起，他在「功夫女足」裡鏡頭少得可憐、甚至只有背影，勸他放慢腳步慢慢拍；沒想到周星馳秒發揮無厘頭本色，幽默反問：「難道你看不出來，我的背面還是充滿很多喜劇細胞嗎？」
除了聊近況，周星馳更意外曝光了自己的「平行宇宙」。他透露從小崇拜武打巨星李小龍而苦練功夫，多年來接觸過各門各派。周星馳笑稱，當年如果沒有陰錯陽差踏入演藝圈，現在的自己大概會在某家拳館當「詠春拳教練」。
他表示目前對幕前演出沒有那麼大的欲望，並不急著回到演員位置，而是更看重是否能遇到真正適合自己的角色與劇本，這才是他願意再演的前提。 周星馳坦言自己對演技其實沒有太多概念，多年來只是用自己的方式詮釋角色，也不太懂得如何拿捏得恰到好處，這番話帶有自謙，也顯示他對表演的獨特理解。 除了談演出意願，他也提到年紀漸長後，光是處理編導工作就已很吃力；另外還笑稱若當年沒踏入演藝圈，自己可能會在拳館當詠春拳教練。
精華 FAQ
他表示目前對幕前演出沒有那麼大的欲望，並不急著回到演員位置，而是更看重是否能遇到真正適合自己的角色與劇本，這才是他願意再演的前提。
周星馳坦言自己對演技其實沒有太多概念，多年來只是用自己的方式詮釋角色，也不太懂得如何拿捏得恰到好處，這番話帶有自謙，也顯示他對表演的獨特理解。
除了談演出意願，他也提到年紀漸長後，光是處理編導工作就已很吃力；另外還笑稱若當年沒踏入演藝圈，自己可能會在拳館當詠春拳教練。
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