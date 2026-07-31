我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無科技背景 19歲大學輟學生創業 靠AI月入六位數

清大校長剛續任3天來美選校長 教授質疑騎驢找馬：傷透師生的心

周星馳自爆「其實我真的不會演戲」 親曝重返幕前唯一條件

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周星馳自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房開紅盤，在大陸飆破20億人民幣。(摘...
周星馳自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房開紅盤，在大陸飆破20億人民幣。(摘自微博)

香港喜劇天王「星爺」周星馳自編自導的新作「功夫女足」，上映後票房開紅盤，在中國大陸飆破20億人民幣（約2.9億美元），再次證明寶刀未老。不過，粉絲最關注的，仍是近年幾乎隱身幕後的星爺到底何時能重回大銀幕？對此，星爺近日接受媒體專訪，難得鬆口親吐真實心聲，甚至大方認了：「其實我真的不會演戲！」

很久沒以演員身分登場的周星馳，坦言目前對幕前演出「沒有那麼大的欲望」，主要還是在等待一個合適的角色與劇本。談起演技，他謙虛表示自己其實對演技沒概念，多年來只是用自己的方式去詮釋，「也不懂怎麼拿捏得恰到好處」。

除了好角色的難尋，體能更是一大考驗。周星馳坦言隨著年紀漸長，光是處理龐大的幕後編導工作就已經相當吃力，體力實在難以像過去一樣「校長兼撞鐘」兼顧自編自導自演。

專訪時主持人打趣提起，他在「功夫女足」裡鏡頭少得可憐、甚至只有背影，勸他放慢腳步慢慢拍；沒想到周星馳秒發揮無厘頭本色，幽默反問：「難道你看不出來，我的背面還是充滿很多喜劇細胞嗎？」

除了聊近況，周星馳更意外曝光了自己的「平行宇宙」。他透露從小崇拜武打巨星李小龍而苦練功夫，多年來接觸過各門各派。周星馳笑稱，當年如果沒有陰錯陽差踏入演藝圈，現在的自己大概會在某家拳館當「詠春拳教練」。

周星馳親民的回答影迷問題。(摘自小紅書)
周星馳親民的回答影迷問題。(摘自小紅書)

精華 FAQ

  • 他表示目前對幕前演出沒有那麼大的欲望，並不急著回到演員位置，而是更看重是否能遇到真正適合自己的角色與劇本，這才是他願意再演的前提。

  • 周星馳坦言自己對演技其實沒有太多概念，多年來只是用自己的方式詮釋角色，也不太懂得如何拿捏得恰到好處，這番話帶有自謙，也顯示他對表演的獨特理解。

  • 除了談演出意願，他也提到年紀漸長後，光是處理編導工作就已很吃力；另外還笑稱若當年沒踏入演藝圈，自己可能會在拳館當詠春拳教練。

香港 李小龍 周星馳

上一則

陳偉霆升格人夫還曬男男半裸照…「九門」劇宣挨轟「賣腐」 急換圖止血

延伸閱讀

周星馳嚴選 中國前職業球員孫子七成「功夫女足」幕後王牌

周星馳嚴選 中國前職業球員孫子七成「功夫女足」幕後王牌
問懵了…周星馳反客為主催婚 董宇輝自嘲：職業生涯滑鐵盧

問懵了…周星馳反客為主催婚 董宇輝自嘲：職業生涯滑鐵盧
慶「女足」票房火爆 周星馳復刻「醬爆舞」 網喊爺青回

慶「女足」票房火爆 周星馳復刻「醬爆舞」 網喊爺青回
30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56

超人氣

更多 >
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房

哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假