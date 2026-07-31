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老公視角…張馨予曬比基尼辣照 網驚呼：歲月不敗美人

娛樂新聞組／綜合報導
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39歲張馨予曬出比基尼照，辣翻全網。（取材自微博）
39歲張馨予曬出比基尼照，辣翻全網。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張馨予分享海邊比基尼照，迅速登上熱搜引發關注。
  • 重點二：網友稱讚她39歲仍保養得宜，身材與自信感兼具。
  • 重點三：她婚後生活轉趨低調，何捷據稱是此次照片掌鏡者。

39歲中國女星張馨予近日在社群平台分享一組海邊九宮格照片，以黑色比基尼搭配碧海藍天景色亮相，僅寫下「分享圖片」，隨即登上熱搜，引發網友討論。部分網友讚賞她保養得宜、身材維持良好，也有人關注她近年生活重心的改變，認為她婚後形象較過去更趨低調，丈夫何捷此次也被指擔任照片拍攝者。

綜合媒體報導，張馨予日前在微博發布9張海邊照片，畫面中她身穿黑色比基尼，搭配長捲髮，在沙灘及海岸取景，貼文僅寫下「分享圖片」。照片曝光後迅速引發關注，不少網友留言稱讚她39歲仍維持良好體態，也有人表示欣賞她自然、自信的拍照風格。

報導指出，照片拍攝地點為英國海邊，背景為沙灘與海景。網友留言表示，「姐姐真的辣到我了」、「歲月不敗美人」，也有人認為，比起外貌，更吸引人的是她展現出的輕鬆與自在。

張馨予近年生活方式也成為討論焦點。報導稱，她與軍人何捷結婚後，逐漸淡出爭議話題，經常分享種花、種菜、畫畫、自駕旅行等生活內容，路人緣較以往提升。此次海邊照片據稱由何捷掌鏡，兩人也在社群平台留言互動。

有媒體整理指出，張馨予平時重視健康管理，曾分享自己維持身材的方法為「七分吃、三分練」，每周進行3至4次運動訓練，搭配均衡飲食；與粉絲互動時，也曾提醒大家「平平安安、健健康康」。

此外，隨著新照片曝光，不少網友也翻出張馨予過去演出作品，包括飾演「蘇妲己」等角色，以及綜藝節目中的片段，引發一波回憶討論。

另外，張馨予早年因外型受到關注，也曾因感情與緋聞成為輿論焦點。分析認為，她與何捷結婚後，逐漸擺脫過去負面話題，生活相對低調，外界也多將焦點放在她的家庭生活及近況。

張馨予多年來鮮少傳出新緋聞，婚後以家庭及個人生活分享為主，這次再因海邊比基尼照片受到關注，也再次引發外界對她近年形象轉變的討論。

39歲張馨予曬出比基尼照，辣翻全網。（取材自微博）
39歲張馨予曬出比基尼照，辣翻全網。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在微博分享一組英國海邊九宮格照片，穿黑色比基尼搭配海景出鏡，貼文僅寫「分享圖片」卻迅速吸引大量討論與轉發。

  • 多數留言稱讚她39歲仍維持良好體態，形容她是「歲月不敗美人」，也認為她的自然、自信與放鬆氛圍比外貌更吸引人。

  • 報導指她與何捷結婚後逐漸淡出爭議話題，常分享種花、種菜、畫畫與自駕旅行等內容，形象更低調，也被認為路人緣提升。

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