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音樂節登台一臉女相？鹿晗滿面油光臉浮腫 少年感消失

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取...
鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鹿晗在貴陽Gapday音樂節壓軸登台，全開麥演出表現穩定。
  • 重點二：現場生圖引發討論，臉部浮腫、油光明顯與少年感落差大。
  • 重點三：網友評價兩極，粉絲強調高溫唱跳後狀態變化屬正常現象。

7月25到26日，鹿晗在貴陽Gapday音樂節壓軸演出，他一身亮紅色皮衣搭配短刺蝟髮型登場，現場唱功、舞台控場能力依舊維持行業頂尖水準，卻被他的臉部狀態搶了鋒頭。據現場傳出生圖，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相，少年輪廓徹底消失，與曾經內娛頂流男神的模樣反差太大，讓許多網友不敢認。

據網易報導，本次音樂節是鹿晗自主發起演出IP的常規場次，作為當晚壓軸藝人，整場演出全程全開麥真唱，多首唱跳曲目連貫完成，高音穩定通透，全程沒有降調、對口型、敷衍等情況。場館內座無虛席，數萬觀眾自發合唱「我們的明天」，瞬間勾起無數人的青春回憶。

單看舞台氛圍和人氣，鹿晗依舊是頂流水準，絲毫沒有過氣的跡象。可鏡頭拉近懟臉拍攝，真實狀態藏不住半點瑕疵。褪去濾鏡加持，他的臉部狀態格外拉垮。整張臉透著浮腫感，看著像被水泡發的饅頭，線條臃腫模糊。臉頰兩側肉感鬆弛，深深的法令紋橫貫鼻翼兩側，格外顯眼，眉眼間沒有半點少年銳氣，從遠處一看還滿臉的油光。

不少網友第一眼甚至沒認出他，直言恍惚間看成了曾軼可，少了往日的硬朗帥氣，整個人甚至有種女相氣質。而且他的全程站姿，沒有刻意挺拔身姿，眼神平淡無神，渾身透著一股疲憊滄桑的感覺，精氣神和以往判若兩人。不少觀眾感慨記憶裡的少年感已不復存在，兩種完全割裂的評價在社交平台持續發酵。

有網友感嘆，大眾記憶裡的鹿晗，早年他作為EXO門面歸國發展，是內娛初代現象級顏值標桿，緊致清晰的下頜線、乾淨俐落的眉眼、挺拔舒展的體態，不管是舞台直拍還是日常街拍，生圖都自帶清爽少年氣。彼時他兼顧音樂、影視、綜藝、時尚多賽道發展，一舉一動充滿張揚鮮活的朝氣，全網評價幾乎統一誇讚外形靈氣。而近半年多次線下活動路透能看出他不再刻意維持緊繃的少年體態，少了早年鋒芒，多了成熟沉澱後的鬆弛感。

圍繞生圖產生的網友觀點分成兩大陣營。一部分網友執著對比新舊外形，認為顏值下滑明顯，柔和的面部線條弱化了以往辨識度，難以接受曾經的神顏出現歲月痕跡；另一部分粉絲則表示，舞台環境悶熱、高強度唱跳後出油浮腫屬於正常生理現象，不該用靜態抓拍否定整場完整演出；而且舞台硬實力才是支撐他多年站穩一線的核心。

鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取...
鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取材自微博）

鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取...
鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在貴陽Gapday音樂節擔任壓軸，整場全開麥真唱，多首唱跳曲目連貫完成，高音穩定，舞台控場能力也維持高水準，現場人氣同樣相當火熱。

  • 因為鏡頭拉近後，他被拍到臉部浮腫、滿面油光，線條顯得鬆弛模糊，與大眾記憶中的少年感反差明顯，甚至有人直言第一眼沒認出來。

  • 部分網友認為他的顏值下滑、辨識度降低；粉絲則指出舞台悶熱且高強度唱跳後出油浮腫很正常，不能只憑生圖否定整場專業演出。

鹿晗

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