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張柏芝露面了…登紅館當個唱嘉賓 李昊回敬「我養你」

娛樂新聞組／綜合報導
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張柏芝（右）再登紅館舞台，與李昊合唱「江湖再見」。（視頻截圖）
張柏芝（右）再登紅館舞台，與李昊合唱「江湖再見」。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張柏芝沉寂多日後，首度在香港公開現身紅館。
  • 重點二：她擔任李昊演唱會嘉賓，合唱新歌《江湖再見》
  • 重點三：李昊讚她是女神，並以《我養你》經典對白回敬。

香港資深藝人四哥謝賢於本月中離世，備受關注的前兒媳張柏芝沉寂多日後在香港首度現身，擔任李昊在紅館舉行的演唱會嘉賓；張柏芝穿黑色套裝登場，狀態很好，兩人合唱李昊的新專輯歌曲「江湖再見」，張柏芝坦言心情緊張，感謝李昊讓自己再踏紅館舞台。

綜合香港媒體報導，「李昊『數到一』香港演唱會」在紅館連上演兩場，多名圈中好友送上花籃祝賀，包括周星馳、譚詠麟、容祖兒、張智霖和袁詠儀夫婦、張柏芝、陳小春、莫文蔚；再受關注的是張柏芝再度以歌手身分登上紅館舞台。

當天下午約3時，張柏芝已自現身紅館後台作準備。她身穿型格服裝，狀態甚佳，下車時向在場守候的粉絲微笑揮手，並鞠躬表達謝意，隨後匆匆進入後台。

據報導，張柏芝以演戲方式出場，一頭鬈髮，身穿全套黑色西裝狀態極佳；在鋼琴升上台後和李昊擁抱摸臉，合唱李昊的「江湖再見」。唱畢李昊呼籲全場給張柏芝最大歡呼聲，讚她很美，是他心中的女神，更笑言追星最高境界，是追到偶像周星馳的女主角柏芝姐姐。

張柏芝感謝李昊讓自己再登紅館舞台，還透露爆李昊私下很瘋癲，李昊即對張柏芝大講星爺的經典對白：「我養你！」並再多謝她，張柏芝希望如歌名「江湖再見」。

精華 FAQ

  • 她是在李昊於紅館舉行的「數到1」香港演唱會上現身，並以嘉賓身分登台演出，這也是她沉寂多日後首度在香港亮相。

  • 她與李昊合唱新專輯歌曲《江湖再見》，上台時狀態很好，唱畢後全場氣氛熱烈，李昊更呼籲觀眾給她最大歡呼聲。

  • 李昊不僅稱讚張柏芝很美、是他心中的女神，還模仿星爺經典對白對她說「我養你！」，張柏芝則感謝他讓自己再踏紅館舞台。

張柏芝 香港 謝賢

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