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18年前甩章齡之…胡彥斌：聽媽的話放走她 此生最遺憾

娛樂新聞組／綜合報導
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胡彥斌（●圖）含淚回憶與章齡之（●圖）的一段情。（取材自微博）
胡彥斌（●圖）含淚回憶與章齡之（●圖）的一段情。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡彥斌坦言24歲因聽母親勸告，主動與章齡之分手。
  • 重點二：他稱這段感情是此生最大虧欠，至今仍難以釋懷。
  • 重點三：兩人分手後人生分岔，章齡之已與陳龍成家育有2子。

身家過億人民幣的大陸男歌手胡彥斌，近日在節目裡說起多年前和章齡之的一段情時，仍難掩激動，坦言24歲那年，因聽媽媽的話，狠心甩了章齡之，至今仍感遺憾，他含淚說出藏了18年的心裡話：這輩子最大的虧欠，是我親手推開了她。他說，直到現在，路上偶遇章齡之一家四口，自己都不敢上前打招呼，也從來不敢點開對方社交動態。

42歲的胡彥斌近日在節目裡聊起往事，眼眶還是紅的。他說，24歲那年，因為母親一句話，他狠心甩了21歲的章齡之，分手那天，他甚至不敢看對方的眼睛，只聽見那聲輕飄飄的嗯，就成了兩人的交集。

兩人都是土生土長的上海人，經朋友介紹相識時，胡彥斌靠著「紅顏」站穩樂壇，正是事業上升期；章齡之剛從上海外國語大學畢業踏入演藝圈。熱戀兩年，兩人逛老弄堂、吃本幫小吃，早已聊到談婚論嫁。胡彥斌從小跟著母親長大，單親家庭的成長經歷，讓他格外看重母親的看法。

胡母一直不認可章齡之演員的身分，總覺得拍戲四處奔波，會打亂兒子的創作節奏，屢次勸他分開。夾在至親與愛人中間，年輕的胡彥斌最終順從母親，主動提了分手。兩人約在一家咖啡館，他全程低著頭，反覆說著分開的話，不敢看章齡之。章齡之沒有哭鬧糾纏，安靜聽完就轉身離開。那個背影，胡彥斌記了近20年。

分開後兩人走向兩條完全相反的人生軌跡。章齡之和陳龍因戲相識15天就閃婚，如今結婚十餘年，育有二子，日子安穩踏實。胡彥斌的音樂事業一路走高，感情卻始終兜兜轉轉，幾段戀情都沒能長久。他坦言，路上偶遇章齡之一家四口，自己都不敢上前打招呼，也從來不敢點開對方社交動態。

他把所有精力砸進工作，成了音樂才子，可每當夜深人靜，還是會想起那個姑娘。後來在頒獎禮上，遠遠看著她和丈夫親密的樣子，那一刻，才真切感覺到什麼叫「錯過」。當年他以為順從長輩是孝順，等到功成名就才慢慢醒悟，一時的妥協，換來往後無數個日夜的遺憾。

章齡之。（取材自微博）
章齡之。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他是在談到過往感情時，主動回顧這段18年前的戀情，並坦承自己當年因母親意見而分手，至今仍覺得虧欠與遺憾，情緒相當激動。

  • 內文指出，胡母不認可章齡之演員身分，擔心影響兒子創作與事業節奏；年輕的胡彥斌最後選擇聽從母親，主動提出分手，結束兩人感情。

  • 章齡之後來與陳龍相識15天閃婚，婚後育有2子，生活穩定；胡彥斌事業持續上升，但感情路並不順遂，至今仍不敢主動接近或打探對方消息。

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