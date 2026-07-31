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問懵了…周星馳反客為主催婚 董宇輝自嘲：職業生涯滑鐵盧

娛樂新聞組／綜合報導
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周星馳（左）做客董宇輝（右）直播間。（取材自微博）
周星馳（左）做客董宇輝（右）直播間。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周星馳做客董宇輝直播間，單場吸引超過3000萬人次觀看。
  • 重點二：周星馳反客為主頻頻提問，讓董宇輝自嘲職業生涯滑鐵盧。
  • 重點三：周星馳談復出與演技，稱仍在等一個角色並自然流露。

周星馳近日做客董宇輝的直播間，吸引超過3000萬人次觀看。訪談中，周星馳接連發問，讓董宇輝反成被採訪對象，他自嘲這是職業生涯中的滑鐵盧。

董宇輝稱自己是周星馳多年影迷，看了500遍「大話西遊」；周星馳用李小龍的名言「Bewater，myfriend」評價董宇輝，稱讚他遇事靈活變通，還當場催婚。對於什麼時候會再演戲，周星馳的回答是：「還在等一個角色」。

網易報導，7月29日晚，周星馳帶著電影「功夫女足」主創林子聰、胡予安走進董宇輝直播間。開場後，周星馳主動發問：「你看過『少林足球』沒有？」接著又問：「你覺得『功夫女足』和『少林足球』有什麼差別？」胡予安和林子聰也加入提問，讓董宇輝一下子成了被採訪對象。

面對突如其來的「考試」，董宇輝稱自己上學時穿著有補丁的鞋，看完「少林足球」後去操場踢球，覺得自己真「有如神助」的經歷。說到「功夫女足」，他說自己看到流淚，把這部電影比作「一場人生」，特別感動於球隊從一敗塗地到逆風翻盤的過程。

對話中，周星馳談到從小受李小龍影響，苦練詠春拳，還練過不少不同門派，自己如果沒拍電影，可能會成為一名詠春拳師傅。當董宇輝代表影迷問他什麼時候再演戲時，周星馳回答「還在等一個角色」。被問及演技，他笑著用粵語說「我真系唔識做戲」，意思是自己真的不懂演戲，演戲都是自然流露。

網友對這場直播的評價不一。有人認為這是「靈魂的共鳴」；有人覺得鏡頭長時間給董宇輝特寫，周星馳的鏡頭太少，並質疑董宇輝「功課做得不足」，比如周星馳反問董宇輝看了500遍「大話西遊」，每次看有什麼不同，不少網友認為董宇輝「被問倒」，回答言之無物。

周星馳（左）做客董宇輝直播間。（取材自微博）
周星馳（左）做客董宇輝直播間。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 最受關注的是周星馳在直播中連番主動提問，從《少林足球》到《功夫女足》層層發問，讓董宇輝反而成為被採訪的人，場面十分反轉。

  • 董宇輝說這像是自己職業生涯的滑鐵盧，因為面對周星馳的提問一度被問倒；他也提到自己是多年影迷，甚至看了《大話西遊》500遍。

  • 周星馳表示自己「還在等一個角色」，至於演技則笑稱「我真系唔識做戲」，意思是演戲很自然，不是刻意表演，並透露自己從小受李小龍影響。

李小龍 周星馳

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