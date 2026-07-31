我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

離婚瞞年餘…夜宿門「做頭髮」 李小璐：根本不是那麼回事

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李小璐坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨。（取材自微博）
李小璐坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李小璐首度公開與賈乃亮實際離婚時間線。
  • 重點二：她稱延後公告只為保護女兒甜馨免受輿論波及。
  • 重點三：對夜宿門與做頭髮傳聞，她表示根本不是那麼回事。

時隔多年，李小璐終於就當年與賈乃亮婚姻爭議開口。近日，她在採訪中首次披露與賈乃亮的真實離婚時間線，稱兩人早在2018年已辦完離婚手續，到一年多後才公開，坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨。她還說，當年「做頭髮」的梗「根本不是那麼回事」，自己一直不發聲，是「不能讓女兒替我受不該有的委屈」。

綜合媒體報導，李小璐透露，她和賈乃亮早在2018年3月14日就辦完離婚手續，雙方工作室直到2019年11月14日才對外發表聯合聲明公布離；「不想把女兒推向風口浪尖，不能讓女兒替我受不該有的委屈。」在她看來，如果當時就公開，輿論的關注點必然會轉向年幼的孩子，這是她最不願意看到的。

李小璐還表示，即便離婚後，她仍然會和賈乃亮就女兒的教育問題溝通，兩人關係從夫妻轉變成「孩子的父母」。

對於當年那個被稱為「做頭髮」的互聯網名場面，李小璐也回應；她說：「根本不是那麼回事。」但至於當年到底發生了什麼，她並沒有展開更多細節。

2017年12月29日，李小璐被拍到夜宿PGOne住處，當夜賈乃亮在直播中稱李小璐「做頭髮去了」，引爆全網。「夜宿門」爆發約兩個半月後兩人便辦理離婚，外界普遍認為該事件導致婚姻破裂。

這一遲來的回應，迅速在網路上引發熱議。不少網友認為這是李小璐在炒作話題，嘲諷「這是想復出了」；更多網友把焦點放在「做頭髮」事件上，質疑：「做頭髮總是在真實離婚時間前吧」，「不提也就過去了，現在提對閨女也沒多好」，「拍視頻都親上了，做頭髮是不是那回事還重要嗎？」

李小璐3歲出道，1998年憑電影「天浴」成為最年輕的金馬影后。後主演「都是天使惹的禍」、「奮鬥」等熱劇走紅。2012年與賈乃亮結婚並育有一女，2019年官宣離婚。近年因爭議事件事業受挫，轉向直播帶貨和創立服裝品牌。

李小璐（右）坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨；圖為昔日全家福。（取...
李小璐（右）坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨；圖為昔日全家福。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她表示自己和賈乃亮早在2018年3月14日就已辦完離婚手續，但雙方直到2019年11月14日才對外發布聯合聲明，等於離婚事實被延後公開約1年多。

  • 李小璐說，唯一原因是想保護女兒甜馨，不希望孩子被推上風口浪尖、承受不該有的委屈，因此即使離婚後也盡量不讓外界把焦點放到女兒身上。

  • 李小璐表示「根本不是那麼回事」，但沒有進一步說明細節。當年她被拍到夜宿PGOne住處，賈乃亮直播時提到「做頭髮去了」，事件因此爆紅並被外界視為婚姻破裂導火線。

李小璐

上一則

去年葛萊美才裸過… 肯爺老婆夜店露點 透明連身衣被看光

延伸閱讀

吳宗憲認了離婚12年：不是好老公 卻是好爸爸

吳宗憲認了離婚12年：不是好老公 卻是好爸爸
謝賢曾告白「永遠愛妳」 前妻甄珍也說：最後悔和他離婚

謝賢曾告白「永遠愛妳」 前妻甄珍也說：最後悔和他離婚
吳宗憲離婚早是公開的秘密 沈玉琳「我以為大家都知道」

吳宗憲離婚早是公開的秘密 沈玉琳「我以為大家都知道」
曾捲「衣櫃抓姦」爭議 61歲李賽鳳曾說「不相信愛情」

曾捲「衣櫃抓姦」爭議 61歲李賽鳳曾說「不相信愛情」

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝