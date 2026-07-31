離婚瞞年餘…夜宿門「做頭髮」 李小璐：根本不是那麼回事

李小璐坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李小璐首度公開與賈乃亮實際離婚時間線。

李小璐首度公開與賈乃亮實際離婚時間線。 重點二： 她稱延後公告只為保護女兒甜馨免受輿論波及。

她稱延後公告只為保護女兒甜馨免受輿論波及。 重點三：對夜宿門與做頭髮傳聞，她表示根本不是那麼回事。

時隔多年，李小璐 終於就當年與賈乃亮婚姻爭議開口。近日，她在採訪中首次披露與賈乃亮的真實離婚時間線，稱兩人早在2018年已辦完離婚手續，到一年多後才公開，坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨。她還說，當年「做頭髮」的梗「根本不是那麼回事」，自己一直不發聲，是「不能讓女兒替我受不該有的委屈」。

綜合媒體報導，李小璐透露，她和賈乃亮早在2018年3月14日就辦完離婚手續，雙方工作室直到2019年11月14日才對外發表聯合聲明公布離；「不想把女兒推向風口浪尖，不能讓女兒替我受不該有的委屈。」在她看來，如果當時就公開，輿論的關注點必然會轉向年幼的孩子，這是她最不願意看到的。

李小璐還表示，即便離婚後，她仍然會和賈乃亮就女兒的教育問題溝通，兩人關係從夫妻轉變成「孩子的父母」。

對於當年那個被稱為「做頭髮」的互聯網名場面，李小璐也回應；她說：「根本不是那麼回事。」但至於當年到底發生了什麼，她並沒有展開更多細節。

2017年12月29日，李小璐被拍到夜宿PGOne住處，當夜賈乃亮在直播中稱李小璐「做頭髮去了」，引爆全網。「夜宿門」爆發約兩個半月後兩人便辦理離婚，外界普遍認為該事件導致婚姻破裂。

這一遲來的回應，迅速在網路上引發熱議。不少網友認為這是李小璐在炒作話題，嘲諷「這是想復出了」；更多網友把焦點放在「做頭髮」事件上，質疑：「做頭髮總是在真實離婚時間前吧」，「不提也就過去了，現在提對閨女也沒多好」，「拍視頻都親上了，做頭髮是不是那回事還重要嗎？」

李小璐3歲出道，1998年憑電影「天浴」成為最年輕的金馬影后。後主演「都是天使惹的禍」、「奮鬥」等熱劇走紅。2012年與賈乃亮結婚並育有一女，2019年官宣離婚。近年因爭議事件事業受挫，轉向直播帶貨和創立服裝品牌。

李小璐（右）坦言隱瞞離婚事實的唯一原因，是為了保護女兒甜馨；圖為昔日全家福。（取材自微博）