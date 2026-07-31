選秀男星出道10年存款僅4800元 帳戶餘額揭背百萬違約金辛酸
因「偶像練習生」走紅出道的藝人羅正，日前在一檔綜藝中公開自己的微信帳戶餘額僅剩4831.93元人民幣(約715美元)，隨後自己透露出道十年曾深陷經紀合約糾紛，遭前公司索賠5000萬人民幣，經協商賠付數百萬元，直到2024年初才還清債務。網上質疑他打造「窮苦系藝人」人設，其親屬表示情況全部屬實，不存在炒作一說。
橙柿互動·都市快報報導，羅正於節目中講述，早年被前公司老闆描繪的追夢藍圖打動，未細看合約即簽約。後續欲解約時，公司依合約索要5000萬元人民幣違約金。羅正主動提起解約訴訟，甚至向友人及合作演員借錢籌措數十萬元律師費，最終仍判決敗訴且不予解約，因而背上巨額債務。
他更指出，在自己事業流量最好的一年，項目流水雖有兩三百萬元人民幣，但最終到手僅有2萬元人民幣。即使處於事業上升期，收入大多用來償還公司款項，拍完戲甚至會倒欠公司錢款。
面對網路上質疑其刻意打造「窮苦系藝人」人設的爭議，羅正親屬孟先生30日指出，羅正私下生活非常節儉，每到過年都會回到貴州老家陪伴家人。
訪談公開後，羅正29日晚間開啟直播，在線人數迅速突破十萬人，他一度被滿屏的禮物特效嚇得三番五次跑出屏幕外。
今年31歲的羅正在018年參加愛奇藝綜藝節目「偶像練習生」，後隨組合MR-X發布首支單曲「U&I」正式出道 。主演電視劇「不可思議的晴朗」、「拳拳四重奏」、「戀愛吧，食夢君」、「撲通撲通喜歡你」、「春來枕星河」等，近年投入多部微短劇的拍攝。
他在綜藝裡秀出微信帳戶餘額僅4831.93元人民幣，約合715美元，金額曝光後引發外界對他財務狀況與生活處境的關注。 羅正表示，早年未仔細看合約就簽約，後來想解約時遭前公司索賠5000萬元，訴訟又敗訴且不予解約，最後協商賠付數百萬元。 親屬孟先生表示，羅正平時生活確實非常節儉，過年也常回貴州老家陪家人，帳戶餘額與還債經歷都屬實，並非刻意炒作。
精華 FAQ
他在綜藝裡秀出微信帳戶餘額僅4831.93元人民幣，約合715美元，金額曝光後引發外界對他財務狀況與生活處境的關注。
羅正表示，早年未仔細看合約就簽約，後來想解約時遭前公司索賠5000萬元，訴訟又敗訴且不予解約，最後協商賠付數百萬元。
親屬孟先生表示，羅正平時生活確實非常節儉，過年也常回貴州老家陪家人，帳戶餘額與還債經歷都屬實，並非刻意炒作。
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