「功夫女足」發威 張藝興主演電影票房衝破100億

張藝興。（取材自微博）

電影「功夫女足」熱映，票房已衝破20億元（人民幣，下同，約2.9億美元），也帶動張藝興主演電影累計票房突破100億元，成為首名達成此里程碑的90後男演員。

搜狐網報導，由周星馳 執導、張藝興主演的喜劇電影「功夫女足」截至目前票房已突破20億元，也成為推動張藝興跨越百億票房門檻的重要作品。根據燈塔專業版統計，截至2026年7月底，張藝興主演電影累計票房已達100.07億元；相關統計涵蓋14部主演作品，不包括拼盤電影及戲份較少的客串角色。

其中，張藝興擔任第一主角的作品累計票房超過40億元，在90後男演員中居首。「孤注一擲」以約38.51億元票房成為最吸金的作品，不僅是中國影史犯罪題材電影票房冠軍，也是2023年暑期檔票房冠軍。

除「孤注一擲」外，「功夫瑜伽」票房約17.48億元，曾拿下2017年春節檔票房冠軍；「一齣好戲」累計票房約13.55億元，為2018年七夕檔票房冠軍；「不說話的愛」票房約1.44億元。而目前仍在熱映中的「功夫女足」，目前票房已突破20億元，成為張藝興突破百億元票房的重要作品。 據燈塔專業版數據，張藝興主演電影累計票房已超過100億元。（取材自微博）

今年暑期檔喜劇電影競爭激烈，「功夫女足」講述草根女足「峨眉隊」融合功夫元素，征戰「至尊無敵杯」並一路逆襲奪冠的故事。不少觀眾表示，電影延續周星馳作品一貫的幽默風格，在豐富想像力與熱血競技情節中，也勾起觀眾對經典喜劇的回憶。

除了票房成績外，張藝興近年也憑電影作品獲得多項獎項肯定。他憑「不說話的愛」獲得東京國際電影節中國電影周金鶴獎最佳男主角及鳳凰獎最佳男主角；「孤注一擲」則入圍第37屆大眾電影百花獎最佳男主角，「一齣好戲」獲華鼎獎最佳男配角提名。

目前，張藝興已完成電影「好女好男」的拍攝，並準備投入獻禮片「綻放」的拍攝工作，持續拓展演藝發展方向。