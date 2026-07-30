「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

周星馳認了「功夫女足」片尾空位是留給吳孟達的。（取材自小紅書）

港星周星馳 執導新片「功夫女足」近期在中國掀起票房熱潮，累計成績已突破20億元人民幣（約3億美元），目前位居2026年中國年度票房第2名，僅次於沈騰主演的「飛馳人生3」。隨著電影熱度持續升高，片尾一個看似不起眼的「空位」卻意外成為影迷解讀焦點，如今周星馳本人也親自回應曝光背後意涵。

「功夫女足」片尾，林子聰與周星馳同框時，畫面中卻沒有讓兩人靠得太近，而是留下了一個明顯的位置。電影並未透過台詞說明這個安排，但細節被影迷捕捉後，迅速引起討論，許多人認為這個空位並非單純的構圖，而是周星馳向昔日搭檔吳孟達 留下的特殊致意。

面對外界猜測，近日周星馳出席電影宣傳活動，一名影迷乾脆當面求證，認為「達叔」吳孟達不只是觀眾心中不可取代的存在，對周星馳而言同樣如此，因此片尾那個刻意保留的空間，很可能就是獻給吳孟達的位置。

周星馳聽完後並未避開問題，而是直接點頭認同，淡淡說出：「完全同意。」簡短四個字，道出對昔日好搭檔的情感。

事實上，周星馳與吳孟達曾經是華語喜劇電影最令人難忘的搭檔之一，兩人合作作品橫跨多部經典，從角色互動到喜劇節奏，都留下許多影迷至今仍津津樂道的橋段。雖然兩人後來合作減少，但這段曾經並肩創造黃金歲月的情誼，始終被影迷視為周星馳電影生涯的重要篇章。

2021年，吳孟達因肝癌離世，享壽70歲，消息傳出後震撼演藝圈。周星馳當時也曾低調前往告別式送別昔日好友，面對老搭檔離開，神情顯得相當沉重。

如今多年過去，周星馳沒有透過大量文字或台詞刻意渲染思念，反而在新作裡留下一個沒有人的位置。直到影迷追問，他才用一句「完全同意」回應。

對熟悉兩人故事的觀眾而言，這個空位或許比任何一句告別都更有重量。人已離開，位置卻仍然保留；而周星馳這次親口回應，也讓「達叔」以另一種方式，再度出現在他的電影世界裡。