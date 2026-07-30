我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖美食節槍擊案 市警局長迫於市長壓力辭職負責

有川普照的美國護照 8月在華府以外地區發放

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周星馳認了「功夫女足」片尾空位是留給吳孟達的。（取材自小紅書）
周星馳認了「功夫女足」片尾空位是留給吳孟達的。（取材自小紅書）

港星周星馳執導新片「功夫女足」近期在中國掀起票房熱潮，累計成績已突破20億元人民幣（約3億美元），目前位居2026年中國年度票房第2名，僅次於沈騰主演的「飛馳人生3」。隨著電影熱度持續升高，片尾一個看似不起眼的「空位」卻意外成為影迷解讀焦點，如今周星馳本人也親自回應曝光背後意涵。

「功夫女足」片尾，林子聰與周星馳同框時，畫面中卻沒有讓兩人靠得太近，而是留下了一個明顯的位置。電影並未透過台詞說明這個安排，但細節被影迷捕捉後，迅速引起討論，許多人認為這個空位並非單純的構圖，而是周星馳向昔日搭檔吳孟達留下的特殊致意。

面對外界猜測，近日周星馳出席電影宣傳活動，一名影迷乾脆當面求證，認為「達叔」吳孟達不只是觀眾心中不可取代的存在，對周星馳而言同樣如此，因此片尾那個刻意保留的空間，很可能就是獻給吳孟達的位置。

周星馳聽完後並未避開問題，而是直接點頭認同，淡淡說出：「完全同意。」簡短四個字，道出對昔日好搭檔的情感。

事實上，周星馳與吳孟達曾經是華語喜劇電影最令人難忘的搭檔之一，兩人合作作品橫跨多部經典，從角色互動到喜劇節奏，都留下許多影迷至今仍津津樂道的橋段。雖然兩人後來合作減少，但這段曾經並肩創造黃金歲月的情誼，始終被影迷視為周星馳電影生涯的重要篇章。

2021年，吳孟達因肝癌離世，享壽70歲，消息傳出後震撼演藝圈。周星馳當時也曾低調前往告別式送別昔日好友，面對老搭檔離開，神情顯得相當沉重。

如今多年過去，周星馳沒有透過大量文字或台詞刻意渲染思念，反而在新作裡留下一個沒有人的位置。直到影迷追問，他才用一句「完全同意」回應。

對熟悉兩人故事的觀眾而言，這個空位或許比任何一句告別都更有重量。人已離開，位置卻仍然保留；而周星馳這次親口回應，也讓「達叔」以另一種方式，再度出現在他的電影世界裡。

精華 FAQ

  • 這部片在中國累計票房已突破20億元人民幣，約3億美元，成為2026年中國年度票房第2名，僅次於沈騰主演的《飛馳人生3》。

  • 因為林子聰與周星馳同框時，畫面特意留下一個明顯空位，沒有透過台詞解釋，影迷因此認為這是周星馳刻意留給吳孟達的致意位置。

  • 當影迷直接推測空位是獻給吳孟達時，周星馳沒有迴避，而是點頭回應「完全同意」，等於親口確認那份安排確實承載對昔日搭檔的思念。

吳孟達 周星馳

上一則

孫安佐開庭 狄鶯早一步飛廈門看海散心

延伸閱讀

30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

慶「女足」票房火爆 周星馳復刻「醬爆舞」 網喊爺青回

慶「女足」票房火爆 周星馳復刻「醬爆舞」 網喊爺青回
周星馳嚴選 中國前職業球員孫子七成「功夫女足」幕後王牌

周星馳嚴選 中國前職業球員孫子七成「功夫女足」幕後王牌
向佐喊別看「功夫女足」 扯出周星馳、向家30年前舊怨

向佐喊別看「功夫女足」 扯出周星馳、向家30年前舊怨

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝