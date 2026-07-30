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「跑了20年終於到大同」 蘇有朋狂喊如萍 被抓包跑錯站

娛樂新聞組／綜合報導
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蘇有朋在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片。(取材自微博)
蘇有朋在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片。(取材自微博)

「跑了20幾年，我終於到大同了！」台灣男星蘇有朋近日在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片，只見他一路奔跑，還一邊用經典語氣大喊「如萍」，瞬間勾起大批劇迷回憶殺。這段跨越25年的「赴約」影片曝光後，迅速登上微博熱搜，引發熱烈討論。

原來，蘇有朋這次是前往山西大同參加演唱會，特地重現經典電視劇「情深深雨濛濛」中的名場面。劇中他飾演的「杜飛」，曾與林心如飾演的「如萍」約定在大同車站見面，卻因錯過火車未能赴約，成為許多觀眾心中的一大遺憾。時隔25年，蘇有朋終於「抵達大同」，還重現杜飛一路狂奔、大喊「如萍」的經典橋段，彷彿替角色完成了當年未能實現的約定。

影片曝光後，許多網友感動直呼「爺青回」、「20多年了，叫『如萍』的聲音還是一模一樣」、「杜飛終於赴約成功」。不過，也有眼尖網友發現一個有趣細節，原來劇中約定見面的地點是「大同站」，蘇有朋這次拍攝地點卻是「大同南站」，笑虧他「跑了20多年，還是跑錯車站」、「杜飛迷糊的人設果然沒變」。

面對網友的調侃，蘇有朋也在演唱會上幽默回應，「大同站、大同南站都是大同啦」，一句話逗笑全場。

「情深深雨濛濛」改編自瓊瑤小說「煙雨濛濛」，由古巨基、林心如、趙薇、蘇有朋等人主演，自2001年播出後紅遍兩岸三地，至今仍是許多觀眾心中的經典作品。蘇有朋這次藉著演唱會行程重現劇中橋段，不僅圓了杜飛25年前未完成的「大同之約」，也讓這段經典畫面再次喚起無數人的青春回憶。

蘇有朋在演唱會上熱力四射。(取材自微博)
蘇有朋在演唱會上熱力四射。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在山西大同南站重現情深深雨濛濛中，杜飛一路奔跑並大喊「如萍」的經典名場面，藉此替角色完成25年前未能赴約的遺憾。

  • 因為畫面喚起許多觀眾對情深深雨濛濛的青春記憶，加上蘇有朋用熟悉台詞與動作還原角色，影片曝光後迅速登上微博熱搜。

  • 劇中約定地點是大同站，但他拍攝地點其實是大同南站，網友笑稱跑錯站；蘇有朋則在演唱會上回應「大同站、大同南站都是大同啦」。

蘇有朋 微博 林心如

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