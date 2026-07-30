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周潤發香港豪宅掛售4年 降價6000萬還是找不到買家

娛樂新聞組／綜合報導
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周潤發豪宅求售。（取材自微博）
周潤發豪宅求售。（取材自微博）

「影帝」也要降價賣房，而且迄今還難覓買家。影帝周潤發位於香港「陽光花園」豪宅求售，但一直乏人問津，近日該豪宅再度大幅削減叫價，已於今年7月將意向價下調至1.6億港元(約2039美元)，相較其2022年10月初次放售時的2.2億港元，不到4年已累計降價6000萬港元，引發熱議。有網友分析，發哥大力度降價就是想快點出手，以免占著資金；但有網友認為降幅太小，「買家沒那麼傻」。

據每日經濟新聞報導，香港島山頂地區是全球知名的頂級豪宅區，但近期正經歷一場猛烈的降價潮，即便是周潤發持有的豪宅，在放售4年後，也只能大幅削減叫價。7月29日，查閱香港土地註冊處等資料，由周潤發及其妻子陳薈蓮通過公司Cassia Hill Limited（桂山有限公司）持有的山頂加列山道48號的「陽光花園」洋房，已於7月將意向價下調至1.6億港元。

這一意向價與其於2024年12月的1.95億港元叫價相比，下降了3500萬港元，降幅達17.9%。而與2022年10月初次放售時的2.2億港元叫價相比，該物業在不到4年的時間內已累計降價6000萬港元。

從香港土地註冊處獲取資料顯示，Cassia Hill Limited於2010年9月簽署臨時買賣合約，並於2011年1月正式以1.28億港元完成購入該物業，曾創下該屋苑歷史單價新高。該物業實用面積2547平方英尺，附帶約2000平方英尺的花園及700平方英尺的天台，並有兩個車位。目前該物業平均平方英尺價約為62819港元/平方英尺。

儘管「發哥」已大幅讓利，但該物業的平均平方英尺價仍相對較高。查詢美聯物業官網發現，由美聯物業代理出售的兩個同在陽光花園的洋房，一個實用面積1690平方英尺，售價7332萬港元，平均平方英尺價43385港元/平方英尺；另一個實用面積同為1690平方英尺，售價1億港元，平均平方英尺價59172港元/平方英尺。

周潤發是香港娛樂圈中知名的「樓王」之一。據悉，周潤發及相關人士手持多個住宅單位及一幅地皮，分布在山頂、九龍塘、太子及西貢等，市值逾10億港元。

本次降價賣樓是周潤發在年內第二次因「賣樓」成為關注的焦點。據今年4月媒體報導，彼時，周潤發以750萬港元出售了西半山堅道嘉景台一個中層3房單位。該房由周潤發夫婦於1995年以392萬港元購入，持有時間長達31年。該次出售為周潤發時隔16年再度賣房。

網傳周潤發擁有的豪宅「陽光花園」外觀。（取材自微博）
網傳周潤發擁有的豪宅「陽光花園」外觀。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 根據報導，該物業在今年7月的意向價已下調至1.6億港元，較2024年12月的1.95億港元再降3500萬港元，顯示屋主希望加快脫手。

  • 該洋房於2022年10月初次放售時叫價2.2億港元，經多次調整後降至1.6億港元，4年內累計減價6000萬港元，降幅相當明顯。

  • 文章指出，雖然已多次降價，但該屋的平均呎價仍約62819港元，高於附近同類放盤；市場又正處於山頂豪宅降價潮，因此買家觀望情緒濃。

周潤發 香港 豪宅

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