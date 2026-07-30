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婚變停工後首度露面 鄭中基為何雙手被反綁？

記者廖福生／綜合報導
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鄭中基雙手被反綁，眼神相當無助。(取材自Instagram)
鄭中基雙手被反綁，眼神相當無助。(取材自Instagram)

52歲港星鄭中基前年8月自爆罹患憂鬱症並長期酗酒，不僅拋出震撼彈與合作10年的經紀人何慶湘劃清界線，隨後更與結婚13年的妻子余思敏告吹宣布離婚，接著無預警宣布全面停工、消失於螢光幕前。而近日他再次公開露面，竟是以「雙手被反綁」的嚴肅模樣現身，甚至對著鏡頭直呼：「完全沒有人威逼我」，瞬間引爆網路熱議。

影片中，鄭中基留著一頭斑白的中分髮型、戴著眼鏡且滿臉鬍渣，落魄地坐在椅子上。仔細一看，他不僅雙手被反綁在後，身後還站著三名戴口罩、蒙面的黑衣人，手持武器逼迫他照稿宣讀。只見鄭中基一臉無奈地環顧四周後，才怯生生地說出：「機動電視台的直播台R Live已經開了，裡面會有好多精彩直播與精華片段，大家快點訂閱啦！」

說完後，鄭中基還以膽怯的眼神嫖向一旁的黑衣人，隨後繼續補充：「我本人絕對支持這件事，完全沒有人威逼我！」最後更在對方指示下，對著鏡頭擠出極度勉強的尷尬笑容。大家這才恍然大悟，原來這全是他為了自家頻道宣傳所Set的搞笑迷因梗，並非真的遭到綁架挾持。

事實上，鄭中基下個月即將登上台北大巨蛋，擔任中職味全龍隊「龍星大樂」主題日的演唱嘉賓，外界也推測此舉極有可能是他全面回歸演藝圈的預熱前奏。

鄭中基被迫唸出白紙上的文字。(取材自Instagram)
鄭中基被迫唸出白紙上的文字。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 這並非真的遭到挾持，而是他為自家頻道與直播台宣傳所設計的搞笑迷因梗，透過黑衣人、武器與反綁畫面製造反差效果。

  • 他在「被逼迫」情境下宣傳機動電視台的直播台 R Live，呼籲大家訂閱並支持，藉由荒誕演出吸引關注、替新平台造勢。

  • 因為鄭中基先前已停工並淡出螢光幕，如今突然以高話題方式現身，加上下個月將登台北大巨蛋演出，因此被視為回歸演藝圈的預熱。

憂鬱症

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