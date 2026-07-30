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「從未真正離開過電影圈」 張柏芝：在等待真正好角色

娛樂新聞組／綜合報導
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張柏芝接受媒體採訪時說，她從未離開電影，在等待真正覺得好的角色。（視頻截圖）
張柏芝接受媒體採訪時說，她從未離開電影，在等待真正覺得好的角色。（視頻截圖）

張柏芝日前現身北京某品牌活動，面對媒體關於「何時回歸大銀幕」的連番追問，她終於給出了一個讓影迷們等了很久的回應。張柏芝表示，「自己對電影永遠都沒有想要說往後退的想法，只是在等待真的覺得很好的角色。」而當天張柏芝的狀態，也讓不少網友覺得「她一直都準備好回歸了」，她身著黑色緞面套裝，五官依舊精緻立體，「張柏芝46歲骨相」詞條一度登上了文娛榜熱搜

很多人對張柏芝的印象還停留在「喜劇之王」裡那個對著出租車大喊「你養我啊」的柳飄飄，或是「忘不了」裡那個堅韌倔強的小慧。作為華語影壇曾經最具靈氣的女演員之一，她近幾年確實在大銀幕上「消失」了很久。綜藝、直播、生活日常裡倒是經常能看到她的身影，但電影作品，幾乎處於停擺狀態。所以當天被問到「何時回歸大銀幕」時，現場的期待值拉滿。

她說，自己對電影「永遠都沒有想要說往後退的想法」。所謂「回歸」，在她看來其實並不準確，因為她從來沒有真正離開過。只是這些年，她一直在等一個真正覺得很好的角色，一個讓她自己心動的劇本。

張柏芝此次回應很快在網上引發熱議。網友們紛紛點讚：「她不缺代表作，也不缺人氣，缺的是一個讓她重新燃起熱情的好本子，等得起。」「別的明星說『復出』可能是炒作，張柏芝說『回歸』我是真的信，因為她根本沒退過。」

此外，當天張柏芝身著黑色緞面套裝，鏡頭下的五官依舊精緻立體。不少網友將目光聚焦於她優越的骨相，有網友感嘆，「顏值太能打了，完全看不出46歲。」「張柏芝46歲骨相」詞條還上了熱搜。

公開資料顯示，張柏芝因1999年出演周星馳執導影片「喜劇之王」一炮而紅，同年憑藉影片「星願」獲最佳新人獎項。2004年憑藉影片「忘不了」獲第最佳女主角，成為當時最年輕的影后之一。此後，張柏芝演藝生涯進入了巔峰階段，接連出演「河東獅吼」、「大塊頭有大智慧」、「旺角黑夜」、「無極」等經典影片。

張柏芝現身北京參加代言活動，她身著黑色緞面套裝，五官依舊精緻立體，當日，「張柏芝...
張柏芝現身北京參加代言活動，她身著黑色緞面套裝，五官依舊精緻立體，當日，「張柏芝46歲骨相」還登上文娛榜熱搜。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她表示自己對電影一直沒有往後退的想法，所謂「回歸」並不準確，因為她從未真正離開，只是在等待一個讓自己心動、真正覺得很好的角色。

  • 因為她穿著黑色緞面套裝亮相，狀態依舊精緻立體，完全看不出46歲，讓不少人認為她一直都準備好重返大銀幕，相關詞條甚至登上熱搜。

  • 她因《喜劇之王》走紅，憑《星願》獲新人獎，又以《忘不了》拿下影后，之後還主演《河東獅吼》《大塊頭有大智慧》等作品，奠定影壇地位。

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