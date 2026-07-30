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少年感消失？鹿晗音樂節生圖 曝滿面油光、臉腫成饅頭

娛樂新聞組／即時報導
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鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取...
鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取材自微博）

7月25到26日，鹿晗在貴陽Gapday音樂節壓軸演出，他一身亮紅色皮衣搭配短刺蝟髮型登場，現場唱功、舞台控場能力依舊維持行業頂尖水準，卻被他的臉部狀態搶了風頭。據現場傳出生圖，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相，少年輪廓徹底消失，與曾經內娛頂流男神的模樣反差太大，讓許多網友不敢認。

據網易報導，本次音樂節是鹿晗自主發起演出IP的常規場次，作為當晚壓軸藝人，整場演出全程全開麥真唱，多首唱跳曲目連貫完成，高音穩定通透，全程沒有降調、對口型、敷衍等情況。場館內座無虛席，數萬觀眾自發合唱「我們的明天」，瞬間勾起無數人的青春回憶。

鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取...
鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取材自微博）

單看舞台氛圍和人氣，鹿晗依舊是頂流水準，絲毫沒有過氣的跡象。可鏡頭拉近懟臉拍攝，真實狀態藏不住半點瑕疵。褪去濾鏡加持，他的臉部狀態格外拉垮。整張臉透著浮腫感，看著像被水泡發的饅頭，線條臃腫模糊。臉頰兩側肉感鬆弛，深深的法令紋橫貫鼻翼兩側，格外顯眼，眉眼間沒有半點少年銳氣，從遠處一看還滿臉的油光。

不少網友第一眼甚至沒認出他，直言恍惚間看成了曾軼可，少了往日的硬朗帥氣，整個人甚至有種女相氣質。而且他的全程站姿，沒有刻意挺拔身姿，眼神平淡無神，渾身透著一股疲憊滄桑的感覺，精氣神和以往判若兩人。不少觀眾感慨記憶裡的少年感已不復存在，兩種完全割裂的評價在社交平台持續發酵。

鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取...
鹿晗被指在音樂節舞台上，鹿晗面部浮腫像饅頭，滿面油光，偏柔氣質看來一臉女相。（取材自微博）

有網友感嘆，大眾記憶裡的鹿晗，早年他作為EXO門面歸國發展，是內娛初代現象級顏值標桿，緊致清晰的下頜線、乾淨俐落的眉眼、挺拔舒展的體態，不管是舞台直拍還是日常街拍，生圖都自帶清爽少年氣。彼時他兼顧音樂、影視、綜藝、時尚多賽道發展，一舉一動充滿張揚鮮活的朝氣，全網評價幾乎統一誇讚外形靈氣。而近半年多次線下活動路透能看出他不再刻意維持緊繃的少年體態，少了早年鋒芒，多了成熟沉澱後的鬆弛感。

圍繞生圖產生的網友觀點分成兩大陣營。一部分網友執著對比新舊外形，認為顏值下滑明顯，柔和的面部線條弱化了以往辨識度，難以接受曾經的神顏出現歲月痕跡；另一部分粉絲則表示，舞台環境悶熱、高強度唱跳後出油浮腫屬於正常生理現象，不該用靜態抓拍否定整場完整演出；而且舞台硬實力才是支撐他多年站穩一線的核心。

精華 FAQ

  • 他在7月25到26日的Gapday音樂節擔任壓軸，整場幾乎全開麥真唱，多首唱跳連貫完成，高音穩定，也沒有明顯對口型或敷衍情況。

  • 因為現場抓拍顯示他臉部浮腫、滿面油光，線條比以往鬆弛，與大眾記憶中的少年感反差很大，讓不少網友直呼認不出來。

  • 部分網友認為他顏值下滑明顯、少年輪廓消失；粉絲則表示音樂節高溫與高強度唱跳後出油浮腫很正常，不能只靠靜態照片否定整場演出。

鹿晗

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