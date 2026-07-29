才剛自爆患憂鬱症長期酗酒 鄭中基「雙手被反綁」畫面流出
52歲港星鄭中基前年8月自爆罹患憂鬱症並長期酗酒，不僅拋出震撼彈與合作10年的經紀人何慶湘劃清界線，隨後更與結婚13年的妻子余思敏告吹宣布離婚，接著無預警宣布全面停工、消失於螢光幕前。而近日他再次公開露面，竟是以「雙手被反綁」的嚴肅模樣現身，甚至對著鏡頭直呼：「完全沒有人威逼我」，瞬間引爆網路熱議。
影片中，鄭中基留著一頭斑白的中分髮型、戴著眼鏡且滿臉鬍渣，落魄地坐在椅子上。仔細一看，他不僅雙手被反綁在後，身後還站著三名戴口罩、蒙面的黑衣人，手持武器逼迫他照稿宣讀。只見鄭中基一臉無奈地環顧四周後，才怯生生地說出：「機動電視台的直播台R Live已經開了，裡面會有好多精彩直播與精華片段，大家快點訂閱啦！」
說完後，鄭中基還以膽怯的眼神嫖向一旁的黑衣人，隨後繼續補充：「我本人絕對支持這件事，完全沒有人威逼我！」最後更在對方指示下，對著鏡頭擠出極度勉強的尷尬笑容。大家這才恍然大悟，原來這全是他為了自家頻道宣傳所Set的搞笑迷因梗，並非真的遭到綁架挾持。
事實上，鄭中基下個月即將登上台北大巨蛋，擔任中職味全龍隊「龍星大樂」主題日的演唱嘉賓，外界也推測此舉極有可能是他全面回歸演藝圈的預熱前奏。
這段畫面其實是他為自家直播頻道宣傳所設計的搞笑迷因梗，並非真的遭到綁架或挾持，主要是用誇張方式吸引網友注意。 他前年8月曾自爆罹患憂鬱症並長期酗酒，之後又與合作10年的經紀人劃清界線，並傳出與結婚13年的妻子離婚，接著宣布全面停工。 外界除了把它視為另類宣傳手法，也推測他下個月將登上台北大巨蛋擔任演唱嘉賓，可能是重新回歸演藝圈的預熱前奏。
精華 FAQ
這段畫面其實是他為自家直播頻道宣傳所設計的搞笑迷因梗，並非真的遭到綁架或挾持，主要是用誇張方式吸引網友注意。
他前年8月曾自爆罹患憂鬱症並長期酗酒，之後又與合作10年的經紀人劃清界線，並傳出與結婚13年的妻子離婚，接著宣布全面停工。
外界除了把它視為另類宣傳手法，也推測他下個月將登上台北大巨蛋擔任演唱嘉賓，可能是重新回歸演藝圈的預熱前奏。
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