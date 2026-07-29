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教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

李連杰曝昔遭同學嘲諷亡父持球拍追打 老師竟當沒看見

娛樂新聞組／綜合報導
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李連杰(左)接受小女兒Jada訪問時，罕見談起童年一段往事。(取材自微博)
李連杰(左)接受小女兒Jada訪問時，罕見談起童年一段往事。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李連杰回憶8歲時遭同學嘲諷亡父，情緒激動追打對方。
  • 重點二：他透露父親因公意外身亡，家屬曾領政府每月10元撫恤金。
  • 重點三：衝突中對方躲進教師休息室，老師疑似未即時介入制止。

有「功夫皇帝」之稱的63歲武打巨星李連杰，近日接受小女兒Jada訪問時，罕見談起童年一段鮮為人知的往事。他回憶8歲時父親因公意外離世，自己上學期間曾遭同學以侮辱性言語嘲諷亡父，年幼的他一時難以忍受，竟拿起乒乓球拍一路追打對方，直到對方逃進教師休息室。

香港01報導，李連杰在訪談中表示，父親早年因工作意外去世，政府其後給予家屬撫恤金，每名子女每月可領取10元人民幣，直到年滿18歲。對於失去父親的經歷，他坦言，童年時期內心一直承受著壓力。

他回憶，8歲那年，學校要求每名學生在課堂上進行自我介紹，除了姓名外，還必須介紹父母的名字與職業。對當時的李連杰而言，這是一件十分緊張的事，因為他不知道該如何向同學提起已經離世的父親。

「到我的時候我開始發抖。」李連杰說，當時他只說了母親的工作與名字，刻意避開父親的部分，沒想到班上一名同學卻當眾喊出，「他爸爸死了」，這句話讓年幼的李連杰受到強烈刺激。他回憶，當下「腦子瞬間充血」，立即反駁對方，「不，他是因公死亡的，正常死亡和工作死亡是兩件不同的事。」

雖然當時沒有繼續爭論，但放學後，李連杰選擇用行動回應。他表示，自己拿起乒乓球拍追著對方打，對方一路逃跑，最後躲進教師休息室尋求保護，但李連杰仍追了進去。

他回憶，當時衝進去將對方按倒後繼續教訓，而現場老師似乎選擇「裝作什麼都沒看到」，沒有立即阻止這場衝突。

談及當年的反應，李連杰坦言，自己之所以如此憤怒，是因為對方用極不尊重的方式談論父親的離世。

李連杰也在訪談中笑說，不知道這次事件是否讓老師認為自己「身手不錯」，成為日後被送去習武的原因之一。

精華 FAQ

  • 他談到8歲時父親因公意外離世，自己在學校自我介紹時又遭同學當眾嘲諷亡父，因而情緒失控，拿起乒乓球拍追打對方。

  • 在課堂自我介紹時，該同學直接喊出「他爸爸死了」，讓李連杰感到被嚴重冒犯，當下腦子瞬間充血，立刻出言反駁。

  • 李連杰回憶，對方逃進教師休息室後，他仍追進去並按倒對方，但現場老師似乎選擇裝作沒看見，沒有立即出面阻止衝突。

香港 李連杰

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