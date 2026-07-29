吳謹言產後首作更狠辣 網讚解壓：「乳腺俠」稱號又被翻出

隨著「御廷謠」開播，吳謹言「乳腺俠」稱號再次被網友翻出。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 吳謹言產後首作御廷謠零宣發開播即奪收視冠軍。

吳謹言產後首作御廷謠零宣發開播即奪收視冠軍。 重點二： 她飾演果敢女狀元孟廷輝，強勢反擊形象引熱議。

她飾演果敢女狀元孟廷輝，強勢反擊形象引熱議。 重點三：劇集收視、播放與廣告表現亮眼，但口碑仍有分歧。

由陳哲遠、吳謹言主演的古裝權謀劇「御廷謠」日前毫無預警「零宣發」空降開播，不僅首播便拿下省級衛視同時段收視冠軍，也讓產後復出的吳謹言再度成為話題焦點。隨著劇中果敢女狀元角色，吳謹言過往被網友封為「全世界乳腺最暢通的人」的稱號也再度衝上熱搜，引發熱議。

「御廷謠」以朝堂權謀為主軸，講述少年帝王與大寧首位女狀元攜手整頓朝政、肅貪查弊的故事。雖然開播前幾乎沒有宣傳，但首播仍繳出亮眼成績，酷雲即時收視率自0.22%一路攀升至0.4872%，雙集平均收視0.3838%，登上省級衛視同時段第一；芒果TV站內播放量首日晚間突破1800萬，豆瓣即時熱度超過76.5萬，躋身熱門榜前列。

除了收視與熱度表現亮眼，該劇商業價值同樣受到市場肯定。在零宣發情況下，首播即吸引4個品牌投放廣告，前四集共出現16支廣告，讓「陳哲遠吳謹言扛劇能力」登上熱搜。

其中，吳謹言的討論度尤其驚人。她在劇中飾演的孟廷輝，不再侷限於後宮宮鬥，而是以女狀元身分周旋朝堂，遇事絕不忍讓、當場反擊的性格，被不少觀眾形容看得「很解壓」。因此，她因「墨雨雲間」暴紅的「乳腺俠」稱號也再次被網友翻出。這個稱號源自她飾演的大女主角色一路逆襲、痛快復仇，讓不少觀眾笑稱「看完乳腺都通了」，甚至一度引發醫師討論。

不過，「御廷謠」首播口碑並非一面倒。支持者認為劇情節奏明快，男女主角雙強設定新鮮，陳哲遠詮釋隱忍帝王、吳謹言演繹果決女狀元都相當有說服力；但也有觀眾認為，部分權謀橋段略顯套路，配角表現及人物邏輯仍有進步空間，使評價呈現兩極。隨著劇情持續推進，「御廷謠」能否延續收視熱度，仍有待後續市場驗證。