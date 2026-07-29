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徐正溪抱趙今麥「超甜」 網「開嗑CP」反轉成「原來是爹」

娛樂新聞組／綜合報導
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徐正溪抱趙今麥的畫面氛圍感拉滿。(取材自微博)
徐正溪抱趙今麥的畫面氛圍感拉滿。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：路透照中徐正溪抱趙今麥，被誤認為言情CP
  • 重點二：官方人設曝光後，兩人其實是偽父女養父女關係。
  • 重點三：反轉設定引爆熱搜，也提升觀眾對正片期待。

古裝劇「一念江南」近日流出一組路透照，畫面中，「古裝男神」徐正溪橫抱趙今麥走過荷塘，兩人眼神拉扯與體型差氛圍感拉滿，原以為是強勢霸總配清冷小白花的甜嗑感情線，豈料官方人設曝光後竟是「偽父女」關係。這場從「開嗑CP」到「原來是爹」的極致反轉，迅速在網路上引發熱烈討論。

起初，不少網友憑藉兩人登對的外形與濃厚的宿命氛圍，下意識認定這是「年上霸總」搭配「清冷小白花」的言情感情線，並紛紛大讚「這個手臂、這個青筋、這個體型差，簡直寵愛感爆棚」，甚至有網友笑稱「第一眼以為是極限拉扯的言情CP，正準備開嗑，結果劇情反手給我一個大反轉」。

隨著官方角色設定曝光，網友才驚覺兩人劇中飾演的竟是養父女關係，徐正溪飾演清冷養父原未央，趙今麥則飾演楚聽雨。這場從「準備開嗑」到「原來是爹」的極致反轉，迅速引爆「全網大型認錯現場」，並讓話題「徐正溪趙今麥好有藥味的父女線」衝上熱搜。

面對這種身分落差，不少網友直呼「這種看似曖昧、實則守護的設定太帶感了」、「雖然背德感十足，但比工業糖精更讓人上頭」。

所謂的「藥味」，源於這條角色關係線所帶來的獨特拉扯感與灰度空間。非親生血緣加上相差不大的年齡感，使兩人呈現出一種既像年上情愫、又具長輩守護感的複雜羈絆。徐正溪自帶的成熟隱忍與破碎感，搭配趙今麥倔強清冷的少女氣質，將亂世中相依為命的深沉守護演繹得層次分明。

儘管不少觀眾調侃自己「看走眼」，但這種視覺CP感與養父女設定帶來的反差感，反而點燃了外界對正片的強烈期待。作為原創劇本，「一念江南」的角色走向充滿未知懸念，這對帶有「極致拉扯」的偽父女線，已成為該劇尚未播出便備受矚目的核心看點之一。

精華 FAQ

  • 因為畫面中徐正溪橫抱趙今麥，兩人眼神拉扯、身形差明顯，整體氛圍像年上霸總配清冷小白花，讓不少網友第一眼就以為是言情CP。

  • 官方設定顯示，徐正溪飾演清冷養父原未央，趙今麥飾演楚聽雨，兩人並非戀愛線，而是帶有守護感與拉扯感的偽父女、養父女關係。

  • 因為兩人年齡感接近、又非親生血緣，既有像年上情愫的曖昧感，也有長輩守護的沉重羈絆，結合成熟隱忍與倔強少女氣質，反差非常強烈。

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