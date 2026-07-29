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鄭中基神隱2年復出 「沒人威迫我」搞笑影片曝近況

娛樂新聞組／綜合報導
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鄭中基在頻道的新影片中罕見露面。（取材自Instagram）
鄭中基在頻道的新影片中罕見露面。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭中基前年宣布停工，並坦言曾因憂鬱症與酒精問題接受療程。
  • 重點二：他沉寂近2年後在頻道影片露面，以搞笑方式宣傳新直播平台。
  • 重點三：鄭中基預計8月16日現身台北大巨蛋，動作頻頻似準備復出。

港星鄭中基前年8月突然宣布與合作十年的經理人何慶湘終止合作，隨即引發外界高度關注。當時他發文透露自己確診憂鬱症，並坦言曾錯誤選擇以酒精逃避現實，導致壓力爆表，最終決定暫停所有工作，前往美國接受戒酒療程，妻子余思敏當時亦同行相伴。然而，隔年兩人卻傳出婚變，更屢次現身家事法庭，為長達14年的婚姻畫下句點。

香港01報導，自宣布停工以來，鄭中基除了曾出席電影「阿龍」宣傳活動及擔任好友方力申的演唱會嘉賓外，幾乎全程處於神隱狀態，連其個人創辦、擁有近64萬訂閱的YouTube頻道「機動電視台RTV」也鮮少見到他的身影。

不過近期事情出現轉機，鄭中基終於在頻道的新影片中露面。影片裡他發揮幽默本色，演繹一段被員工「挾持」的搞笑情節。只見他坐在椅子上、雙手疑似被捆綁，身後更有三位蒙面工作人員持武器示意他照稿讀出新動向。他以不情願的語氣宣傳頻道的新直播平台「R Live」，並搞笑強調：「本人是絕對支持這件事的，完全沒有人威脅我」，最後更獻上標誌性的尷尬微笑，以此正式向外界公布新消息。

此外，鄭中基也預計於8月16日現身台北大巨蛋，擔任棒球賽事的壓軸演出嘉賓，動作頻頻似乎已做好正式全面復出的準備。粉絲聞訊紛紛留言表達支持，期待他能早日重返大眾視野。

精華 FAQ

  • 他當時公開表示自己確診憂鬱症，也坦言曾用酒精逃避現實，導致壓力過大，最後決定暫停工作，前往美國接受戒酒療程並調整狀態。

  • 自停工後，他除了曾出席電影《阿龍》宣傳活動、擔任好友方力申演唱會嘉賓外，幾乎都未公開露面，連自家YouTube頻道也鮮少見到他。

  • 他在新影片中以被員工「挾持」的搞笑方式現身，宣傳頻道新直播平台「R Live」，也預告8月16日將赴台北大巨蛋演出，外界認為他正逐步全面復出。

香港 憂鬱症

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