我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「這一秒過火」豆瓣開分只拿了5.1。(取材自微博)
「這一秒過火」豆瓣開分只拿了5.1。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《這一秒過火》熱播評價兩極，卻靠吻戲話題持續霸榜熱度榜。
  • 重點二：張凌赫與王楚然山中木屋互訴心聲，情感爆發後以主動獻吻定情。
  • 重點三：拍攝花絮傳出王楚然咬破張凌赫嘴唇，戲外害羞反差也引發討論。

由人氣男星張凌赫搭檔王楚然主演的民國愛情劇「這一秒過火」播出後評價兩極，豆瓣開分僅5.1分，劇情邏輯也引發不少討論，但熱度卻一路攀升，持續霸榜貓眼劇集熱度榜。近日，隨著男女主角感情線迎來重大進展，「張凌赫王楚然從鞦韆吻到床上」衝上熱搜，相關話題閱讀量突破4億，再度帶動全網討論。

最新劇情中，任素素因捲入命案遭警方與霍家追捕，走投無路之際，慕容清嶧提出願意替她承擔罪責，交換條件是希望兩人在山中木屋共度一天。兩人藉此解開多年誤會，在月光下互訴心聲，任素素最終主動獻吻，正式確認彼此心意，劇情也迎來播出以來最高潮。

這場戲播出後迅速在微博發酵，不少觀眾稱讚兩人的眼神交流與情緒鋪陳極具感染力，認為真正打動人的不是親密鏡頭，而是角色多年壓抑後一次爆發的情感。不過，也有網友認為熱搜名稱刻意強調吻戲與床戲，容易讓外界誤以為劇情主打大尺度內容，實際正片仍以蒙太奇和留白方式呈現，並沒有裸露畫面。

此外，拍攝花絮也意外成為另一波話題。據悉，王楚然拍攝吻戲時因太投入角色，不慎咬破張凌赫嘴唇，導演最後保留了這段意外畫面，嘴角帶血的鏡頭反而被不少劇迷形容是真情流露，成為全劇最具記憶點的片段之一。而兩人下戲後立刻恢復害羞模式，不但不敢對看，還頻頻笑場，戲裡戲外形成鮮明反差。

除了劇情討論度居高不下，該劇的商業表現同樣亮眼。據統計，「這一秒過火」播出後廣告合作持續增加，影音平台新增多家品牌置入，其中最受矚目的是張凌赫代言的精品品牌GUCCI，也首度為劇集投放廣告，被外界解讀為看好張凌赫的市場號召力與帶貨效應，也讓這部話題作在口碑兩極之下，依舊維持驚人的吸金能力。

張凌赫(右)和王楚然在劇中吻戲不少。(取材自微博)
張凌赫(右)和王楚然在劇中吻戲不少。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 該劇雖因劇情邏輯與評分不高引發爭議，但男女主角情感線推進、吻戲話題與熱搜效應持續發酵，加上貓眼熱度榜長期領先，讓討論度與收視熱度同步攀升。

  • 劇中任素素與慕容清嶧在山中木屋共度一天，兩人解開多年誤會後於月光下互訴心聲，最後由任素素主動獻吻，正式確認彼此心意，成為全劇播出以來的高潮。

  • 花絮中傳出王楚然拍吻戲太投入咬破張凌赫嘴唇，意外畫面被保留後成為記憶點；同時廣告合作與品牌置入增加，連GUCCI也投放劇集廣告，顯示其吸金能力強。

微博 張凌赫

上一則

「奧德賽」餘波？安海瑟薇昔平權演說 馬斯克狠嗆：小鳥腦袋

延伸閱讀

張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱

張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱
張凌赫新劇「這一秒過火」開播 意外再度炒紅鐘漢良？

張凌赫新劇「這一秒過火」開播 意外再度炒紅鐘漢良？
念一句笑10秒…張凌赫「這一秒過火」土味台詞暴紅 王楚然也破功

念一句笑10秒…張凌赫「這一秒過火」土味台詞暴紅 王楚然也破功
王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟

王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關