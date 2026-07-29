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30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

娛樂新聞組／綜合報導
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周星馳(右)在「功夫女足」路演活動上，喜見在「賭俠」、「上海灘賭聖」等經典電影中...
周星馳(右)在「功夫女足」路演活動上，喜見在「賭俠」、「上海灘賭聖」等經典電影中飾演「大軍」香港演員程東(左)。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周星馳新片佛山路演時，程東驚喜現身掀起回憶殺。
  • 重點二：程東與周星馳相隔30年同框，笑稱穿越回來看電影。
  • 重點三：觀眾席重逢引熱議，程東經典反派角色也再受關注。

香港喜劇天王周星馳執導的新片「功夫女足」這段時間持續在各地舉辦路演，日前在佛山場，意外上演一場令影迷驚喜的「回憶殺」。曾在「賭俠」、「上海灘賭聖」等經典電影中飾演「大軍」的香港演員程東，無預警現身觀眾席，與周星馳相隔30年再度同框，程東一句「我專程穿越回來看你這部戲」，瞬間勾起大批影迷青春回憶，相關話題也登上熱搜。

香港01報導，當天路演進行到一半時，觀眾席突然傳來熟悉的喊聲「星爺！星爺！」，周星馳循聲望去，立刻揮手回應。原來坐在台下的正是昔日老搭檔程東。身穿白色上衣、戴著黑色棒球帽的他笑著向周星馳打招呼：「好久不見」，周星馳也關心詢問，「電影好看嗎？」程東則笑回，「很好看！我是特地穿越回來看你的電影，30年沒見了，兄弟」，一句「穿越回來」更巧妙呼應「上海灘賭聖」的穿越設定，引來全場歡呼。

這場意外重逢讓不少影迷直呼「青春回來了」。不過，也有網友注意到周星馳全程以「喂、喂、喂」稱呼程東，質疑他是否忘了對方名字，引發討論。不少人則替周星馳緩頰，認為廣東人見到多年未見的熟人，本來就常以「喂」打招呼，星爺只是重逢當下過於驚喜，一時反應不及。

現年65歲的程東，是90年代港片知名「反派專業戶」，曾在「賭俠」、「上海灘賭聖」、「整蠱專家」、「九品芝麻官」等電影演出，其中飾演擁有特異功能、戴著墨鏡的單眼佬「大軍」，更是影迷心中的經典角色。近年，程東將事業重心轉往中國發展，定居廣州。

精華 FAQ

  • 他是在周星馳新片《功夫女足》佛山場路演時，突然出現在觀眾席，並與周星馳隔著30年再度同框，成為現場最受矚目的驚喜橋段。

  • 程東笑說自己是「專程穿越回來看你這部戲」，還補一句「30年沒見了，兄弟」，這不僅呼應《上海灘賭聖》的穿越設定，也瞬間勾起大批影迷的青春記憶。

  • 有網友注意到周星馳全程以「喂、喂、喂」稱呼程東，懷疑他是否忘記對方名字；但也有人認為這是廣東人久別重逢時常見的打招呼方式，屬於自然反應。

香港 周星馳

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