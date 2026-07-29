30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

周星馳(右)在「功夫女足」路演活動上，喜見在「賭俠」、「上海灘賭聖」等經典電影中飾演「大軍」香港演員程東(左)。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周星馳新片佛山路演時，程東驚喜現身掀起回憶殺。

周星馳新片佛山路演時，程東驚喜現身掀起回憶殺。 重點二： 程東與周星馳相隔30年同框，笑稱穿越回來看電影。

程東與周星馳相隔30年同框，笑稱穿越回來看電影。 重點三：觀眾席重逢引熱議，程東經典反派角色也再受關注。

香港 喜劇天王周星馳 執導的新片「功夫女足」這段時間持續在各地舉辦路演，日前在佛山場，意外上演一場令影迷驚喜的「回憶殺」。曾在「賭俠」、「上海灘賭聖」等經典電影中飾演「大軍」的香港演員程東，無預警現身觀眾席，與周星馳相隔30年再度同框，程東一句「我專程穿越回來看你這部戲」，瞬間勾起大批影迷青春回憶，相關話題也登上熱搜。

香港01報導，當天路演進行到一半時，觀眾席突然傳來熟悉的喊聲「星爺！星爺！」，周星馳循聲望去，立刻揮手回應。原來坐在台下的正是昔日老搭檔程東。身穿白色上衣、戴著黑色棒球帽的他笑著向周星馳打招呼：「好久不見」，周星馳也關心詢問，「電影好看嗎？」程東則笑回，「很好看！我是特地穿越回來看你的電影，30年沒見了，兄弟」，一句「穿越回來」更巧妙呼應「上海灘賭聖」的穿越設定，引來全場歡呼。

這場意外重逢讓不少影迷直呼「青春回來了」。不過，也有網友注意到周星馳全程以「喂、喂、喂」稱呼程東，質疑他是否忘了對方名字，引發討論。不少人則替周星馳緩頰，認為廣東人見到多年未見的熟人，本來就常以「喂」打招呼，星爺只是重逢當下過於驚喜，一時反應不及。

現年65歲的程東，是90年代港片知名「反派專業戶」，曾在「賭俠」、「上海灘賭聖」、「整蠱專家」、「九品芝麻官」等電影演出，其中飾演擁有特異功能、戴著墨鏡的單眼佬「大軍」，更是影迷心中的經典角色。近年，程東將事業重心轉往中國發展，定居廣州。