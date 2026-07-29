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「錦衣之下」陸大人回來了… 任嘉倫傳再演錦衣衛 這次專門「抄家」

娛樂新聞組／即時報導
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任嘉倫在「錦衣之下」中飾演錦衣衛指揮使陸繹，深得觀眾喜愛。(取材自微博)
任嘉倫在「錦衣之下」中飾演錦衣衛指揮使陸繹，深得觀眾喜愛。(取材自微博)

大陸男星任嘉倫憑藉古裝劇「錦衣之下」中錦衣衛指揮使「陸繹」一角紅遍兩岸三地，飛魚服、繡春刀的經典形象至今仍讓不少劇迷津津樂道。近日，網傳他將再度挑戰錦衣衛角色，主演古裝權謀劇「我在錦衣衛負責抄家的日子」，消息曝光後秒衝熱搜，掀起劇迷直呼「陸大人回來了」，期待他再次演繹明朝錦衣衛的權謀世界。

據傳，該劇將於今年9月中旬開機，不過，這次任嘉倫挑戰的角色，與「錦衣之下」的陸繹截然不同。新劇改編自「咱叫劉可樂」同名小說，男主角常風（網傳由任嘉倫飾演）是罪臣之子，為查明真相隱姓埋名潛入錦衣衛擔任暗樁，並在貴妃與太子兩大勢力的權力鬥爭中，負責查抄權貴家產、周旋於各方勢力之間。

巧合的是，「錦衣之下」中陸繹最終為夏家平反，甚至一度面臨「抄自己家」的命運；而新角色則直接以「抄家」為職責，因此不少網友笑稱，任嘉倫這次根本是重返「錦衣衛宇宙」。

據悉，原著因細膩描寫明代官場文化，以及貪官藏銀、抄家辦案等情節，被讀者譽為「明代抄家教科書」，與「錦衣之下」偏重探案、感情線不同，更著重朝堂權謀與官場智鬥。劇情還將橫跨明朝不同時期，汪直、王陽明等歷史人物也將陸續登場。

製作陣容同樣備受矚目，由「無證之罪」、「雪迷宮」導演呂行執導，羅鈞月擔任編劇，主打寫實古風與權謀敘事。不過，截至目前，「我在錦衣衛負責抄家的日子」尚未正式官宣演員陣容，因此不少粉絲也保持觀望態度，紛紛表示「非官宣不約」、「吃瓜不信瓜」，靜待劇組正式公布消息。

精華 FAQ

  • 網傳他將主演古裝權謀劇《我在錦衣衛負責抄家的日子》，再度挑戰錦衣衛角色。不過這次不是《錦衣之下》的陸繹，而是以查抄權貴家產為職責的常風。

  • 陸繹偏向探案與情感線，並曾為夏家平反；常風則是罪臣之子，隱姓埋名潛入錦衣衛當暗樁，核心任務是查抄家產並周旋於朝堂勢力之間。

  • 據傳該劇預計今年9月中旬開機，由呂行執導、羅鈞月編劇，改編自同名小說，內容強調明代官場與權謀鬥智；但演員陣容尚未正式官宣。

任嘉倫

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