我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州防兒童上網成癮 禁演算法對未成年推播規定出爐

「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 南洋「僑批」故事說家鄉牽掛

在山西大同站奔喊「如萍」 …蘇有朋重現「情深深」情節卻被揪跑錯站

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇有朋在演唱會上熱力四射。(取材自微博)
蘇有朋在演唱會上熱力四射。(取材自微博)

「跑了20幾年，我終於到大同了！」台灣男星蘇有朋近日在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片，只見他一路奔跑，還一邊用經典語氣大喊「如萍」，瞬間勾起大批劇迷回憶殺。這段跨越25年的「赴約」影片曝光後，迅速登上微博熱搜，引發熱烈討論。

原來，蘇有朋這次是前往山西大同參加演唱會，特地重現經典電視劇「情深深雨濛濛」中的名場面。劇中他飾演的「杜飛」，曾與林心如飾演的「如萍」約定在大同車站見面，卻因錯過火車未能赴約，成為許多觀眾心中的一大遺憾。時隔25年，蘇有朋終於「抵達大同」，還重現杜飛一路狂奔、大喊「如萍」的經典橋段，彷彿替角色完成了當年未能實現的約定。

影片曝光後，許多網友感動直呼「爺青回」、「20多年了，叫『如萍』的聲音還是一模一樣」、「杜飛終於赴約成功」。不過，也有眼尖網友發現一個有趣細節，原來劇中約定見面的地點是「大同站」，蘇有朋這次拍攝地點卻是「大同南站」，笑虧他「跑了20多年，還是跑錯車站」、「杜飛迷糊的人設果然沒變」。

面對網友的調侃，蘇有朋也在演唱會上幽默回應，「大同站、大同南站都是大同啦」，一句話逗笑全場。

「情深深雨濛濛」改編自瓊瑤小說「煙雨濛濛」，由古巨基、林心如、趙薇、蘇有朋等人主演，自2001年播出後紅遍兩岸三地，至今仍是許多觀眾心中的經典作品。蘇有朋這次藉著演唱會行程重現劇中橋段，不僅圓了杜飛25年前未完成的「大同之約」，也讓這段經典畫面再次喚起無數人的青春回憶。

蘇有朋在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片。(取材自微博)
蘇有朋在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他是前往山西大同參加演唱會，並特地在現場重現《情深深雨濛濛》中杜飛奔喊「如萍」的經典場景，藉此向25年前的劇情致敬，也喚起觀眾的青春記憶。

  • 因為蘇有朋以熟悉的語氣和奔跑姿態重演劇中名場面，讓許多劇迷瞬間「回到當年」，再加上影片迅速登上微博熱搜，因此引發大量轉發與留言。

  • 網友發現劇中約定地點是大同站，但他拍攝的其實是大同南站，笑稱他「跑錯站」。蘇有朋則在演唱會上回應說「大同站、大同南站都是大同啦」，逗笑全場。

蘇有朋 微博 林心如

上一則

王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看

下一則

「錦衣之下」陸大人回來了… 任嘉倫傳再演錦衣衛 這次專門「抄家」

延伸閱讀

慶「女足」票房火爆 周星馳復刻「醬爆舞」 網喊爺青回

慶「女足」票房火爆 周星馳復刻「醬爆舞」 網喊爺青回
張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱

張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱
楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

嘴硬心軟代表…霍建華臭臉簽名影片暴紅 嘴喊「不高興」卻一個都沒漏

嘴硬心軟代表…霍建華臭臉簽名影片暴紅 嘴喊「不高興」卻一個都沒漏

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳