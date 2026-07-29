在山西大同站奔喊「如萍」 …蘇有朋重現「情深深」情節卻被揪跑錯站
「跑了20幾年，我終於到大同了！」台灣男星蘇有朋近日在個人社群分享一段現身山西大同南站的影片，只見他一路奔跑，還一邊用經典語氣大喊「如萍」，瞬間勾起大批劇迷回憶殺。這段跨越25年的「赴約」影片曝光後，迅速登上微博熱搜，引發熱烈討論。
原來，蘇有朋這次是前往山西大同參加演唱會，特地重現經典電視劇「情深深雨濛濛」中的名場面。劇中他飾演的「杜飛」，曾與林心如飾演的「如萍」約定在大同車站見面，卻因錯過火車未能赴約，成為許多觀眾心中的一大遺憾。時隔25年，蘇有朋終於「抵達大同」，還重現杜飛一路狂奔、大喊「如萍」的經典橋段，彷彿替角色完成了當年未能實現的約定。
影片曝光後，許多網友感動直呼「爺青回」、「20多年了，叫『如萍』的聲音還是一模一樣」、「杜飛終於赴約成功」。不過，也有眼尖網友發現一個有趣細節，原來劇中約定見面的地點是「大同站」，蘇有朋這次拍攝地點卻是「大同南站」，笑虧他「跑了20多年，還是跑錯車站」、「杜飛迷糊的人設果然沒變」。
面對網友的調侃，蘇有朋也在演唱會上幽默回應，「大同站、大同南站都是大同啦」，一句話逗笑全場。
「情深深雨濛濛」改編自瓊瑤小說「煙雨濛濛」，由古巨基、林心如、趙薇、蘇有朋等人主演，自2001年播出後紅遍兩岸三地，至今仍是許多觀眾心中的經典作品。蘇有朋這次藉著演唱會行程重現劇中橋段，不僅圓了杜飛25年前未完成的「大同之約」，也讓這段經典畫面再次喚起無數人的青春回憶。
他是前往山西大同參加演唱會，並特地在現場重現《情深深雨濛濛》中杜飛奔喊「如萍」的經典場景，藉此向25年前的劇情致敬，也喚起觀眾的青春記憶。 因為蘇有朋以熟悉的語氣和奔跑姿態重演劇中名場面，讓許多劇迷瞬間「回到當年」，再加上影片迅速登上微博熱搜，因此引發大量轉發與留言。 網友發現劇中約定地點是大同站，但他拍攝的其實是大同南站，笑稱他「跑錯站」。蘇有朋則在演唱會上回應說「大同站、大同南站都是大同啦」，逗笑全場。
精華 FAQ
他是前往山西大同參加演唱會，並特地在現場重現《情深深雨濛濛》中杜飛奔喊「如萍」的經典場景，藉此向25年前的劇情致敬，也喚起觀眾的青春記憶。
因為蘇有朋以熟悉的語氣和奔跑姿態重演劇中名場面，讓許多劇迷瞬間「回到當年」，再加上影片迅速登上微博熱搜，因此引發大量轉發與留言。
網友發現劇中約定地點是大同站，但他拍攝的其實是大同南站，笑稱他「跑錯站」。蘇有朋則在演唱會上回應說「大同站、大同南站都是大同啦」，逗笑全場。
上一則
王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看
下一則