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趙又廷1句話形容高圓圓 「是愛人也是最好的朋友」

娛樂新聞組／綜合報導
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趙又廷和高圓圓12年婚姻，至今仍保持新鮮感。（取材自微博）
趙又廷和高圓圓12年婚姻，至今仍保持新鮮感。（取材自微博）

近日，男星趙又廷在接受「是個人物」深度專訪時，用「我們是夫妻，是愛人，也是最好的朋友」，一句話定義了和高圓圓12年的婚姻。趙又廷直言，「遇到高圓圓是畢生幸運」，稱她是「最理解我的人」。兩人12年零緋聞，趙又廷說「幸福是過給自己的，沒必要向陌生人反覆證明」，但他也透露，很想和高圓圓合作以「搶錢夫妻」為範本的喜劇作品。

42歲的趙又廷在鏡頭前談及高圓圓，嘴角壓不住上揚。他說，和高圓圓在一起「非常舒服」，兩個人交流溝通「是能獲得能量的」，很多時候「不用說太多，她都懂」。並表示，女兒出生後，他們形成了「鐵三角」關係，「有這段關係可能就夠了，不需要去進入一個失控的世界。」

高圓圓在接受採訪時回應說，不是「我包容他」，而是「我也是這種類型」。並稱兩個人已經「磨合到非常深度了解彼此」。

「是個人物」長文裡提到，趙又廷從小家教極嚴，父親趙樹海是知名藝人，對兒子要求苛刻，趙又廷從小就被教育要紳士、要克制、不喜歡衝突。他在訪談裡說，他最害怕的是「失控」。所以當他遇到「家庭觀、價值觀都還蠻相似」的高圓圓，他很快就能達到「安定」的狀態，並且兩個人「都蠻享受這個東西」。

趙又廷在訪談裡提到，自己家裡一直有兩句話：「飯是要一家人一起吃的」、「給沒回家的家人留一盞燈」，自己現在身體力行地做這兩件事。 他把這個習慣帶進兩人的家，高圓圓聽後愣住：「我以為這是我的習慣。」趙又廷說：「我跟圓圓都是在可能算是複製且優化我們各自父母帶給我們的東西吧，我們覺得很珍貴的那些東西，我們都想要帶給女兒。」

高2014年結婚到現在，趙又廷和高圓圓幾乎沒有共同參與過綜藝，高圓圓幾乎從紅毯商業活動中消失，趙又廷把工作節奏控制在不至於長期離家的水準。2019年女兒出生後，密集商業應酬能推就推，把家庭放在了事業的前面，高圓圓有工作時，趙又廷就全力配合帶小孩、陪同進組，並陪她對詞、討論劇本、提供意見。

2012年，趙又廷和高圓圓因電影「搜索」結緣。同年4月17日，趙又廷在電影發布會上公開承認戀情。2014年6月5日，兩人在北京登記結婚；11月28日，婚禮在台北舉行。2019年5月21日，女兒Rhea出生。到2026年，兩個人結婚整整12年，女兒快7歲。

精華 FAQ

  • 他表示「我們是夫妻，是愛人，也是最好的朋友」，認為兩人的關係不只是伴侶，更是能互相理解、交流並獲得能量的最親密夥伴。

  • 趙又廷認為幸福是過給自己的，不必向外界反覆證明；加上兩人家庭觀、價值觀相近，且都重視陪伴與安定，因此能長期維持穩定。

  • 2019年女兒出生後，趙又廷常推掉商業應酬，把工作節奏放在不長期離家，並在高圓圓工作時全力帶孩子、陪進組、對詞與討論劇本。

高圓圓 趙又廷

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