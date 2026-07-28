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楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

娛樂新聞組／綜合報導
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楊冪為歷史劇「江山大同」畫了老妝。（取材自微博）
楊冪為歷史劇「江山大同」畫了老妝。（取材自微博）

中國女星楊冪主演的歷史劇「江山大同」近日殺青，她在劇中挑戰一人分飾兩角，並橫跨青年到晚年，演技備受期待。殺青當天，她更頂著逼真的老年妝接過劇組獻花，毫無偶像包袱的模樣獲得不少網友大讚「為角色豁出去了」。而結束拍攝後，楊冪隨即被民眾直擊現身橫店夜市，手拿蓮蓬、檸檬水逛街的畫面在網路瘋傳，親民模樣再度掀起熱議。

楊冪拍完「江山大同」後，趁著殺青空檔與助理低調現身橫店花廳夜市。當晚她以一身黑色衣搭配白鞋，戴著黑色帽子、口罩，綁著雙麻花辮，全程幾乎素顏，打扮十分低調，隨行只有助理。

雖然楊冪刻意遮掩身分，但她手中抱著一大把蓮蓬，仍被不少路人認出。據目擊網友分享，販售蓮蓬的攤販起初完全沒發現眼前就是大明星，還熱心勸她「有點貴，別買」，並替她打了折，楊冪最終以80元人民幣（約11.8美元）買下蓮蓬，這段插曲也讓不少網友直呼相當有趣。

事實上，蓮蓬早已成為楊冪夏天拍戲時的「固定配備」，她過去曾多次被拍到購買蓮蓬消暑。不少粉絲笑稱，「想偶遇楊冪，最快的方法就是去橫店夜市賣蓮蓬。」

楊冪(右)刻意遮掩身分，但手中抱著一大把蓮蓬，仍被不少路人認出。（取材自微博）
楊冪(右)刻意遮掩身分，但手中抱著一大把蓮蓬，仍被不少路人認出。（取材自微博）

多名巧遇楊冪的網友也分享當時經過。一名網友表示，自己當天原本因違停收到兩張罰單，心情不好才去夜市買蓮蓬，沒想到竟巧遇偶像，瞬間忘了壞心情；還有人表示，拍下影片後直到楊冪離開才上傳，希望保留她私人空間，獲得不少網友肯定。

楊冪私下模樣也引發熱烈討論。有人認為她連續拍戲後略顯疲態，但更多網友表示，這正是真實自然的狀態，與紅毯上精緻華麗的形象形成鮮明對比，卻多了一份生活感與親切感。還有人笑說，「塑膠袋拿在她手上都像時尚單品」、「比精修照更有生命力」。

精華 FAQ

  • 她在殺青當天頂著逼真的老年妝接過劇組獻花，並在劇中挑戰一人分飾兩角，橫跨青年到晚年，展現與以往不同的角色突破。

  • 她在結束拍攝後，低調現身橫店花廳夜市，身穿黑衣、戴帽子與口罩，手拿蓮蓬和檸檬水逛街，隨行只有助理，仍被路人認出。

  • 賣蓮蓬的攤販起初沒認出她，還好心提醒她太貴別買，最後替她打折，她以80元人民幣買下蓮蓬，這段插曲讓不少網友覺得有趣又親切。

楊冪

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