追短劇驚見「虞書欣」？ 原來被AI盜臉偷聲音 工作室火速切割

虞書欣在「永夜星河」中的飾演「凌妙妙」。（取材自微博）

追AI漫劇居然追到「自家愛豆」？近日不少網友在刷AI短劇和漫劇時，驚覺劇中女主不僅五官、神態與人氣女星虞書欣 極度相似，甚至連服裝造型都直接套用她在「永夜星河」中的經典角色「凌妙妙」。更誇張的是，劇中配音的咬字習慣、說話語氣與標誌性軟糯聲線完全一致，讓不少粉絲驚呼，「十部AI劇裡有五部都是虞書欣的聲音，這根本是直接被AI『融臉兼盜聲』了吧！」

面對這波「AI套臉又扒聲」的偷跑亂象，虞書欣工作室火速發布嚴正聲明切割。工作室明確表示，虞書欣本人從未參與任何AI內容的拍攝，團隊也「零授權」給任何平台或個人使用其肖像與聲音。市面上所有偷套形象與聲線的AI短劇全屬非法侵權，目前團隊已完成全網取證，要求所有涉案影片即刻下架刪除，否則直接法院見。

娛樂法專業律師也對此表示，這種「既描臉又複製聲音」的操作，擺明是看中虞書欣的超高辨識度與頂流流量，主觀意圖非常明顯。只要大眾能一眼認出是真人原型，就算標註了「AI生成」也無法規避侵權責任。

對此，大批網友也紛紛留言聲援虞書欣，認為AI技術已踩到法律紅線，「乍看真的以為是虞書欣本人演的」、「不只臉像，連說話停頓、撒嬌語氣都一模一樣，太可怕了」、「現在AI劇都直接『照著明星捏』，普通人根本分辨不出真假」，也有粉絲笑稱，「現在刷十部AI漫劇，有一半都像在追『永夜星河』番外篇」。 虞書欣的臉和聲音疑似被AI短劇盜用。（取材自微博）

隨著聲明一出，部分心虛的AI劇製作方已緊急刪改內容。工作室與廣大粉絲也同步呼籲大家抵制「山寨AI劇」，不觀看、不傳播。

其實，虞書欣並非首個遭AI亂象波及的苦主。隨著AI深度合成技術門檻大幅降低，近期包括白敬亭、迪麗熱巴、肖戰、易烊千璽等多名頂流藝人，都曾慘遭「AI偷臉」或「移花接木」。