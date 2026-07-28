「桃花潭記」成首登中國上星衛視AI劇 網笑：配角共用1張臉

講述安徽涇縣宣紙造紙工藝的「桃花潭記」是全AI短劇。（取材自微博）

AI不只會寫文章、畫圖，如今還正式跨進電視圈。近日，安徽衛視率先播出中國首部全AI流程製作的非遺題材劇集「桃花潭記」，成為首個播出AI劇的上星衛視，引發熱烈討論，「電視開始播放AI劇集了」相關詞條也衝上熱搜。

「桃花潭記」全劇共20集，每集約10分鐘，以安徽涇縣宣紙古法造紙的108道工序為故事主軸，融合非物質文化遺產與AI生成技術，嘗試以全新形式呈現傳統文化。劇中片頭、畫面皆清楚標示「AI製作」，片尾更首次出現「AIGC導演」職銜。據了解，該劇從江南山水場景、人物造型到劇中角色演出，幾乎都由AI生成完成，可說是真正意義上的「全AI劇集」。

首播後，相關話題迅速在微博 發酵，網友評價兩極。有人認為，AI製作不僅能大幅降低拍攝成本，也不用擔心演員檔期、片酬或「塌房」等問題，未來或許會改變影視產業生態。

不過，更多網友則把焦點放在AI演員的表現上，直言雖然畫面精緻，但人物神情仍缺乏真實感，微表情顯得生硬，眼神過於呆滯，甚至讓人產生「恐怖谷效應」。尤其配角與群演更成為吐槽重點，不少人笑稱，「除了主角之外，其他角色根本共用同一張臉」；還有人打趣表示，「真人演員真的要開始有危機感了，搞不好以後演戲會變成非遺技藝」。

也有不少網友認為，目前AI劇最大的短板仍是情感表達，「畫面可以騙過眼睛，但演技還騙不了觀眾」、「AI很會生成美景，就是演不出人物的靈魂」。

儘管AI演技仍有不少進步空間，但「桃花潭記」率先登上衛視頻道，仍被視為中國AI影視發展的重要里程碑。