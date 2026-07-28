「逐玉」軍師暴紅 李卿短短4個月「配角飛升男一」

李卿在「逐玉」中飾演軍師「公孫鄞」，讓人印象深刻。（取材自微博）

熱播劇「逐玉」雖已收官，但討論熱度依舊居高不下。除男女主角外，劇中一眾配角的後續發展也成為大眾矚目的焦點。近日，熱搜話題「逐玉配角第一個飛升的是李卿」引爆全網討論，劇中飾演軍師「公孫鄞」的李卿，在劇集播畢僅短短四個月內，便成功實現事業跨越，從配角一路逆襲躍升為正劇一番男主角，成為同劇配角中最先破圈飛升的黑馬。

「逐玉」中，李卿飾演男主角張凌赫 的軍師公孫鄞，憑藉溫潤如玉的書卷氣與腹黑深沉的謀略感兼備的形象暴紅。其劇中情節更衍生出全網熱議的「失戀文學梗」，被觀眾親切稱為「夢醒哥」。劇播期間，李卿憑藉微表情與眼眶泛紅等細膩演技吸引大批粉絲，個人社交平台漲粉突破300萬，相關二創影片搜尋量與熱度雙雙暴漲，展現出極高的人物吸粉力。

這股熱度迅速轉化為實質資源。近日，由最高檢出品的正劇「控辯雙雄」舉行開機儀式，李卿正式擔綱一番男主，飾演檢察官「鍾天佑」。從「逐玉」中的六番配角直接跨越至正劇一番男主，不少網友驚嘆其資源躍升速度。 新劇「控辯雙雄」近日舉行開機儀式，李卿正式升級男主。（取材自微博）

據悉，除了「控辯雙雄」，據傳李卿手上還握有「鬥局」、「鳳舞九天」等男主作品，演藝事業邁入全新階段。

事實上，這場「飛升」並非偶然。李卿入行七年間曾出演過「花琉璃軼事」裴濟懷、「愛情而已」陳哲、「迎風的青春」程芽芽等多部劇集的配角，長期沉澱累積了紮實的表演功底。如今憑藉優質角色被市場看見並獲得正劇青睞，展現了腳踏實地演員的逆襲歷程，未來的表現令不少粉絲期待。