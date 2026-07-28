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「這一秒」假戲真做？ 王楚然吻破張凌赫嘴唇 鏡頭全被導演保留

娛樂新聞組／即時報導
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「這一秒過火」豆瓣開分只拿了5.1。(取材自微博)
「這一秒過火」豆瓣開分只拿了5.1。(取材自微博)

由人氣男星張凌赫搭檔王楚然主演的民國愛情劇「這一秒過火」播出後評價兩極，豆瓣開分僅5.1分，劇情邏輯也引發不少討論，但熱度卻一路攀升，持續霸榜貓眼劇集熱度榜。近日，隨著男女主角感情線迎來重大進展，「張凌赫王楚然從鞦韆吻到床上」衝上熱搜，相關話題閱讀量突破4億，再度帶動全網討論。

最新劇情中，任素素因捲入命案遭警方與霍家追捕，走投無路之際，慕容清嶧提出願意替她承擔罪責，交換條件是希望兩人在山中木屋共度一天。兩人藉此解開多年誤會，在月光下互訴心聲，任素素最終主動獻吻，正式確認彼此心意，劇情也迎來播出以來最高潮。

這場戲播出後迅速在微博發酵，不少觀眾稱讚兩人的眼神交流與情緒鋪陳極具感染力，認為真正打動人的不是親密鏡頭，而是角色多年壓抑後一次爆發的情感。不過，也有網友認為熱搜名稱刻意強調吻戲與床戲，容易讓外界誤以為劇情主打大尺度內容，實際正片仍以蒙太奇和留白方式呈現，並沒有裸露畫面。

此外，拍攝花絮也意外成為另一波話題。據悉，王楚然拍攝吻戲時因太投入角色，不慎咬破張凌赫嘴唇，導演最後保留了這段意外畫面，嘴角帶血的鏡頭反而被不少劇迷形容是真情流露，成為全劇最具記憶點的片段之一。而兩人下戲後立刻恢復害羞模式，不但不敢對看，還頻頻笑場，戲裡戲外形成鮮明反差。

除了劇情討論度居高不下，該劇的商業表現同樣亮眼。據統計，「這一秒過火」播出後廣告合作持續增加，影音平台新增多家品牌置入，其中最受矚目的是張凌赫代言的精品品牌GUCCI，也首度為劇集投放廣告，被外界解讀為看好張凌赫的市場號召力與帶貨效應，也讓這部話題作在口碑兩極之下，依舊維持驚人的吸金能力。

張凌赫(右)和王楚然在劇中吻戲不少。(取材自微博)
張凌赫(右)和王楚然在劇中吻戲不少。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 該劇雖被批評劇情邏輯與整體評價不佳，但男女主角感情線推進帶來高話題性，相關熱搜閱讀量破4億，加上平台熱度與廣告合作增加，讓聲量持續攀升。

  • 劇中任素素遭追捕走投無路，慕容清嶧提出替她承擔罪責，條件是共度一天。兩人在山中木屋解開誤會後互訴心聲，最後由任素素主動獻吻確認感情。

  • 據悉王楚然拍吻戲時太投入，不慎咬破張凌赫嘴唇，導演還保留了嘴角帶血的畫面，讓觀眾覺得更真實有衝擊力，也成為全劇最具記憶點的片段之一。

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