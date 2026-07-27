我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3年前確診早發性失智症 49歲加國網紅安樂死離世

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

范冰冰「范爺」推手暴減53公斤 坦承切胃後復胖 靠1招真正瘦下來

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊天真體重變化前後。(取材自微博)
楊天真體重變化前後。(取材自微博)

中國知名經紀人楊天真創辦「壹心娛樂」，她曾成功為范冰冰打造「范爺」人設。近日她在播客節目中，首度正面回應外界多年來對她「切胃瘦身」的質疑。她坦言，六年前接受袖狀胃切除手術後，體重確實一度下降，但很快就復胖。

楊天真六年前接受袖狀胃切除手術並非單純為了減肥，而是因嚴重糖尿病及相關併發症，在醫師建議下接受手術，希望藉此控制血糖。她透露，當時體重約230斤（約115公斤），手術主要目的是改善代謝健康，而不是追求身材。

她也坦承，手術後體重確實短暫下降，但由於生活習慣沒有徹底改變，很快又復胖，因此切胃帶來的減重效果早已消失。多年來，她仍持續透過藥物及治療控制血糖問題。

談到真正瘦身成功的原因，楊天真直言，「我唯一真正發生改變，是開始運動之後。」近兩年來，她固定每周運動三至四次，以騎自行車及打羽毛球為主，搭配飲食調整，體重也逐漸下降，曾從200多斤（約100多公斤）減至124斤（約62公斤），血糖及血脂指數也恢復正常。

不過，她今年初因滑雪意外造成右膝半月板及韌帶受傷，不得不中斷運動約20天，導致新陳代謝下降，體重又增加近20斤（約10公斤）。

面對外界再次討論身材變化，楊天真表示，如今已不再執著向外界證明什麼，而是學會接受身體自然變化，「不要自證，要自洽」。

楊天真接受切胃手術後，如今體重稍稍回復。(取材自微博)
楊天真接受切胃手術後，如今體重稍稍回復。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她表示手術並非單純為了減肥，而是因嚴重糖尿病及相關併發症，在醫師建議下接受袖狀胃切除，希望藉此控制血糖、改善代謝健康。

  • 楊天真坦言，手術後體重曾短暫下降，但因生活習慣沒有徹底改變，很快又復胖，切胃帶來的減重效果也已不再明顯。

  • 她說真正的改變來自開始運動，近兩年固定每周運動3到4次，搭配飲食調整，體重曾從200多斤降至124斤，血糖與血脂也恢復正常。

范冰冰 併發症 減重

上一則

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

延伸閱讀

不是打瘦瘦針就好 減肥想瘦肚子 先分清「4種體質」

不是打瘦瘦針就好 減肥想瘦肚子 先分清「4種體質」
每天爆汗有氧運動 不一定能瘦

每天爆汗有氧運動 不一定能瘦
「減重神藥」停藥一年 恐復胖75%

「減重神藥」停藥一年 恐復胖75%
🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

🎙️很多人不知道 老年人肥胖問題比想像的更嚴重

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧

3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？
一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國

一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國