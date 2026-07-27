范冰冰「范爺」推手暴減53公斤 坦承切胃後復胖 靠1招真正瘦下來

楊天真體重變化前後。(取材自微博)

中國知名經紀人楊天真創辦「壹心娛樂」，她曾成功為范冰冰 打造「范爺」人設。近日她在播客節目中，首度正面回應外界多年來對她「切胃瘦身」的質疑。她坦言，六年前接受袖狀胃切除手術後，體重確實一度下降，但很快就復胖。

楊天真六年前接受袖狀胃切除手術並非單純為了減肥，而是因嚴重糖尿病及相關併發症 ，在醫師建議下接受手術，希望藉此控制血糖。她透露，當時體重約230斤（約115公斤），手術主要目的是改善代謝健康，而不是追求身材。

她也坦承，手術後體重確實短暫下降，但由於生活習慣沒有徹底改變，很快又復胖，因此切胃帶來的減重 效果早已消失。多年來，她仍持續透過藥物及治療控制血糖問題。

談到真正瘦身成功的原因，楊天真直言，「我唯一真正發生改變，是開始運動之後。」近兩年來，她固定每周運動三至四次，以騎自行車及打羽毛球為主，搭配飲食調整，體重也逐漸下降，曾從200多斤（約100多公斤）減至124斤（約62公斤），血糖及血脂指數也恢復正常。

不過，她今年初因滑雪意外造成右膝半月板及韌帶受傷，不得不中斷運動約20天，導致新陳代謝下降，體重又增加近20斤（約10公斤）。

面對外界再次討論身材變化，楊天真表示，如今已不再執著向外界證明什麼，而是學會接受身體自然變化，「不要自證，要自洽」。

楊天真接受切胃手術後，如今體重稍稍回復。(取材自微博)