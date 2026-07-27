我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

田曦薇「下班」逛街掃貨 網讚完美復刻打工人

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）

「逐玉」女星田曦薇日前在上海出席快閃活動後，被目擊現身名創優品逛街，從活動上的精緻造型、高能量營業，瞬間切換成下班後開心掃貨的模樣，強烈反差感迅速在網路掀起討論。她不僅專注挑選盲盒、玩偶等周邊商品，結帳時還被拍到抱著戰利品、手拿超長收據，被網友笑稱「完全就是下班後的自己」，更封她為「完美復刻打工人」。

綜合媒體報導，有目擊網友透露，田曦薇當時還對著兩種不同顏色的收納盒猶豫約5分鐘，仔細比較後才做出決定，與稍早在活動現場俐落、自信的工作狀態形成鮮明對比，也讓不少網友直呼相當真實。

當天田曦薇已卸下活動妝髮，以素顏搭配簡單私服現身街頭，輕鬆自在地逛店購物。路人表示，她不僅主動向民眾揮手打招呼，真人看起來比鏡頭中更加靈動自然，沒有厚重妝容修飾，依舊憑著招牌大眼和甜美笑容吸引目光，親和力十足。

田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）

不少網友認為，田曦薇最吸引人的並非掃貨本身，而是她展現出「上班認真、下班放鬆」的狀態切換能力。活動上，她穿著純白花苞短裙，全程維持高昂精神與粉絲互動；活動一結束，便立刻投入購物、享受自己的休閒時光。

畫面曝光後，不少人留言表示，「這就是我下班後的樣子」、「兢兢業業上班，開開心心下班」、「完全沒有偶像包袱」，認為她真實又接地氣，因此好感度再度提升。

田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）
田曦薇被直擊下班後認真逛街。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在上海出席快閃活動後，轉往名創優品逛街掃貨，從舞台上的精緻造型立刻切換成下班模樣，反差明顯，因此迅速在網路上掀起話題。

  • 田曦薇專注挑選盲盒、玩偶與收納盒等周邊，還被目擊對兩種顏色的收納盒猶豫約5分鐘，結帳時抱著戰利品並拿著超長收據離開。

  • 因為她呈現出上班認真、下班放鬆的狀態切換，活動時高能量互動，結束後素顏私服逛街、主動向民眾揮手，讓人感到真實又很接地氣。

上一則

65歲鄭怡激瘦13kg 穿薄紗裝美翻

下一則

裘莉切乳抗癌13年分享脆弱 憶母遺言淚崩：不想只當癌症病人

延伸閱讀

素顏生圖刷屏後…劉亦菲自拍被抓包 害羞反應萌翻全網

素顏生圖刷屏後…劉亦菲自拍被抓包 害羞反應萌翻全網
差點又扑街…孟子義穿長裙險絆倒 掀裙回應「墊屁股」爭議

差點又扑街…孟子義穿長裙險絆倒 掀裙回應「墊屁股」爭議
聽到「周星馳女兒」來了 迪麗熱巴嚇到瞳孔地震

聽到「周星馳女兒」來了 迪麗熱巴嚇到瞳孔地震
功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」

功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生